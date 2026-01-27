Ultima oră! Școlile din capitală rămân închise și astăzi, din cauza condițiilor meteo nefavorabile

Primăria municipiului Chișinău informează că, pentru ziua de astăzi, 27 ianuarie 2026, se dispune sistarea activităților educaționale în instituțiile de învățământ primar și secundar din municipiul Chișinău, respectiv pentru clasele I–XII.

„Decizia a fost luată în urma ședinței a serviciilor specializate ale Primăriei municipiului Chișinău, ca urmare a agravării situației meteorologice, caracterizată prin:

• formarea extinsă a poleiului;

• risc sporit de alunecare și traumatisme;

• copaci fracturați și pericol crescut pentru siguranța pietonilor.

Măsura are drept scop protejarea siguranței elevilor, cadrelor didactice și părinților.

Activitățile educaționale sistate vor fi recuperate ulterior, conform unui program care va fi comunicat suplimentar de către instituțiile de învățământ.

Direcția generală educație, tineret și sport a municipiului Chișinău informează îndeamnă părinții și elevii să manifeste prudență maximă, să evite deplasările neesențiale și să respecte recomandările autorităților.

Siguranța copiilor rămâne o prioritate absolută pentru Primăria municipiului Chișinău”, se arată într-un comunicat.