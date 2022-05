Suspiciuni că Putin își înscenează întâlnirile cu publicul. Persoane prezente în poze apar în diferite roluri

Imaginile prezentate de Kremlin de la o vizită avută de Vladimir Putin într-un spital în care erau internați soldați ruși răniți în Ucraina au trezit suspiciuni în mediul online, după ce unii bărbați care apar în poze arătau identic cu persoane care au fost prezentate la alte acțiuni publice ale președintelui rus, doar că în alte roluri, relatează Newsweek.

Miercuri, alături de ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, Putin a fost la spitalul militar Mandrik din Moscova unde imaginile îl arată în timp ce strângea mâna și vorbește cu mai mulți militari ruși pe care i-a numit „eroi” pentru că s-au confruntat cu „un pericol mortal”.

Adam Rang, un analist al tehnicilor de dezinformare care analizează voluntar comunicarea Kremlinului și a atras atenția că unul din bărbații care este prezentat drept soldat rănit a apărut în alte imagini în care era prezentat drept muncitor într-o uzină.

Putin met with a wounded soldier who, by a strange coincidence, was also a factory worker he previously met. pic.twitter.com/hz4q2EJzFx

Igor Sușko, un pilot ucrainean, a preluat aceste imagini, la care a mai adăugat alte cadre cu persoane care apar în diverse roluri în timpul aparițiilor publice ale președintelui rus.

#Russia: This looks about right. In case you were wondering how #Putin can possibly risk being in the presence of regular #RussianPeople. He never does. pic.twitter.com/LpCOP5pYvB

— Igor Sushko (@igorsushko) May 26, 2022