Mesajul surprinzător al Chinei către Republica Moldova la scurt timp după vizita lui Putin la Beijing

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, i-a spus vicepremierului moldovean Mihai Popșoi, aflat în vizită, că Beijingul „prețuiește” relațiile cu Chișinăul și își propune să le aprofundeze, transmite Reuters, care subliniază că cele două țări au poziții diferite privind invazia Rusiei în Ucraina.

Mesajul transmis de Beijing e cu atât mai surprinzător cu căt întâlnirea de joi a lui Popșoi cu șeful diplomației chineze a venit la scurt timp după o vizita de 24 de ore a lui Vladimir Putin pentru un summit cu președintele Xi Jinping, în cadrul căruia cei doi au convenit să intensifice coordonarea și sprijinul reciproc.

„Cele două părți au schimbat, de asemenea, opinii cu privire la criza din Ucraina”, se spune în ultima frază a comunicatului Ministerului de Externe chinez privind întâlnirea cu Popșoi, prima vizită a unui ministru de externe moldovean în China în ultimii opt ani.

Beijingul nu a condamnat atacurile Rusiei asupra Ucrainei și nici nu le-a descris ca fiind o invazie, dar a făcut apel la o „soluționare politică”.

Republica Moldova, în schimb a condamnat ferm invazia rusă și se află de mult timp în conflict cu Moscova din cauza regiunii separatiste și pro-ruse Transnistria.Guvernul Moldovei, care dorește să adere la Uniunea Europeană până în 2030, consideră că această enclavă și prezența militară reprezintă un mijloc prin care Moscova își exercită influența asupra afacerilor sale

„Wang a declarat că China prețuiește prietenia tradițională dintre cele două țări și este gata să colaboreze cu Moldova pentru a consolida și mai mult încrederea reciprocă”, se arată în comunicatul ministerului chinez.