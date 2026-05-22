Explozie la un complex petrochimic MOL din Ungaria / Un deces și mai mulți răniți în urma deflagrației

O explozie urmată de un incendiu a avut loc vineri dimineață la complexul petrochimic MOL din Tiszaújváros, relatează Telex.hu.

Potrivit autorităților locale și companiei, incidentul s-a soldat cu cel puțin un deces și mai mulți răniți, în timp ce ancheta privind cauzele este în desfășurare.

Deflagrația s-a produs în jurul orei 9:00, în timpul repornirii instalației Olefin 1 din cadrul platformei MOL Petrochemicals. Flăcările au fost stinse aproximativ o oră mai târziu, în jurul orei 10:00, după intervenția pompierilor.

Compania MOL a confirmat ulterior incidentul, precizând că explozia a avut loc în timpul operațiunilor de repornire și că aceasta a provocat victime.

„A avut loc o explozie în timpul repornirii unității Olefin 1 de la Tiszaújváros. Incendiul a fost localizat, iar intervenția este în curs. Din păcate, au fost înregistrați mai mulți răniți și un deces”, a transmis compania, adăugând că specialiștii investighează circumstanțele producerii accidentului.

Autoritățile locale au confirmat decesul unei persoane, însă numărul exact al răniților nu este încă stabilit. Informațiile preliminare citate de oficiali indică faptul că mai multe persoane au suferit arsuri grave.

La fața locului au fost mobilizate numeroase echipaje de intervenție, inclusiv pompieri din Tiszaújváros și Miskolc, unități speciale și un laborator mobil pentru evaluarea riscurilor. Serviciul național de ambulanță a trimis mai multe echipe medicale, inclusiv trei elicoptere de salvare.

Primarul orașului, György Fülöp, a declarat că incendiul a fost stins în interiorul instalației și că, din datele disponibile, nu sunt necesare măsuri de protecție pentru populație. Totodată, a confirmat existența unui deces, fără a putea preciza un bilanț final al răniților.

Locuitori din zonă au relatat că explozia a fost însoțită de un nor dens de fum negru, iar în unele clădiri aflate în apropierea combinatului geamurile au fost sparte de suflul deflagrației.

Deși unii localnici nu au auzit puternic explozia din cauza direcției vântului, vestea s-a răspândit rapid, în contextul în care mulți locuitori lucrează la platforma industrială.

Președintele Tamás Sulyok și premierul Peter Magyar și-au exprimat condoleanțele față de familia persoanei decedate și au urat însănătoșire grabnică celor răniți.

Autoritățile și compania MOL continuă investigațiile pentru a stabili cauzele exacte ale exploziei și ale incendiului.