VIDEO: Șeful serviciului de patrulare din Comrat, filmat cum își agresează fosta soție

În spațiul online au apărut imagini video în care șeful serviciului de patrulare din Comrat și-ar agresa verbal și fizic fosta soție, în prezența a doi polițiști care nu intervin.

În înregistrări se aude cum bărbatul folosește un limbaj licențios la adresa femeii, după care o împinge și îi aruncă telefonul.

Pentru ZdG, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a confirmat că pe acest caz a fost pornit un proces penal.

Potrivit reprezentantei IGP, incidentul ar fi avut loc în noiembrie 2025, însă autoritățile au fost sesizate abia recent.

Șeful serviciului de patrulare din Comrat s-ar afla în prezent în concediu paternal.