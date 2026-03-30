Sondaj: Prioritățile Guvernului ar trebui să fie creșterea salariilor și a pensiilor

Cetățenii moldoveni consideră că prioritățile Guvernului în următorii ani ar trebui să fie creșterea salariilor și a pensiilor, dezvoltarea economică și combaterea corupției. Acest lucru este demonstrat de rezultatele unui sondaj realizat luni de Ates Research Group, comandat de asociația Promo-LEX.

Conform sondajului, 72,1% dintre respondenți se așteaptă la creșteri ale salariilor și pensiilor, 61,4% se așteaptă la dezvoltare economică, iar 56,1% se așteaptă la combaterea corupției. Au fost permise răspunsuri multiple.

Soluționarea conflictului transnistrean (33,1%), integrarea în Uniunea Europeană (32,4%) și reforma administrativ-teritorială (24,3%) s-au clasat pe ultimul loc în clasament, ceea ce, potrivit experților Promo-LEX, demonstrează necesitatea ca cetățenii să fie mai bine informați despre acțiunile Guvernului.Conform sondajului, cele trei instituții sociale și statale în care cetățenii au cea mai mare încredere sunt biserica (52,5%), administrația locală (46,2%) și președintele (34,1%).

La polul opus se află partidele politice, procuratura și instanțele judecătorești, cu scoruri cuprinse între 15 și 20%. Un set separat de întrebări a fost dedicat și Transnistriei. Jumătate dintre respondenți (50,6%) consideră că autoritățile moldovenești nu depun eforturi suficiente pentru a proteja drepturile omului în regiune. Mai mult, cele două priorități principale în procesul de soluționare a conflictului transnistrean, potrivit respondenților, sunt retragerea trupelor rusești și demilitarizarea regiunii (29,8%) și respectarea drepturilor omului (39,2%).

„Cetățenii Republicii Moldova transmit un semnal clar: procesul de soluționare trebuie să înceapă cu respectarea drepturilor omului și retragerea forțelor militare străine. Aceștia sunt cei doi piloni pe care societatea dorește să construiască orice soluționare a conflictului. Jumătate din populația Republicii Moldova consideră că guvernul nu face suficient pentru a proteja drepturile cetățenilor din stânga Nistrului. Este o chestiune de încredere și acțiuni concrete. Cetățenii cer mai mult – nu doar declarații, ci rezultate tangibile”, a declarat Vadim Vieru, director de program al Promo-LEX.

De asemenea, conform sondajului, 24,1% dintre respondenți consideră că Republica Moldova ar trebui să adere la UE doar după soluționarea conflictului transnistrean. Alți 27,9% consideră că Republica Moldova ar trebui să continue pe calea integrării în UE, depunând în același timp eforturi pentru soluționarea conflictului. Iar 21,6% consideră că Moldova poate deveni membră a UE fără reintegrarea regiunii transnistrene.