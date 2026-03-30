Ce avere are liderul PAS Igor Grosu

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și-a făcut publică declarația de avere pentru anul 2025, în care indică venituri salariale de aproximativ 350.000 de lei obținute din activitatea parlamentară. Lunar, aceasta ar însemna în jur de 29.000 de lei, cu circa 9.000 de lei mai mult comparativ cu anul precedent.

Pe lângă salariu, șeful Legislativului a raportat venituri suplimentare de aproximativ 156.000 de lei din diurne, precum și circa 35.000 de lei sub formă de plăți compensatorii. Totodată, acesta a obținut 3.000 de euro din chiria unui apartament și 3.500 de lei românești, reprezentând alocație pentru copii acordată de statul român.

În declarație sunt menționate și opt terenuri, însă acestea nu sunt înregistrate direct pe numele său. Două dintre ele sunt amplasate în intravilan, cu o suprafață totală de 0,1749 hectare, iar celelalte șase sunt terenuri agricole, care însumează 2,3567 hectare. Valoarea totală estimată a acestora este de aproximativ 145.000 de lei.

La capitolul imobile, Igor Grosu indică o casă de locuit de 121,7 metri pătrați, evaluată la circa 232.000 de lei, un spațiu comercial de 39,6 metri pătrați estimat la aproximativ 106.000 de lei, un apartament de 47,2 metri pătrați în valoare de 273.300 de lei, dar și o altă locuință de 82,3 metri pătrați, evaluată la aproximativ 22.300 de lei.

De asemenea, în document mai apar trei bunuri imobile suplimentare, cu suprafețe de 18,9, 24,8 și 33,8 metri pătrați.În ceea ce privește bunurile mobile, familia declară un automobil Volkswagen Touran, fabricat în 2009, achiziționat cu 7.800 de euro.

Totodată, în declarație este menționat și un credit în valoare de 200.000 de lei, contractat în 2024 și scadent în anul 2029, însă acesta nu este înregistrat pe numele oficialului.