Tânărul care a împușcat un minor și a rănit un militar la Cahul, în arest preventiv

Tânărul suspectat că a împușcat mortal un minor și a rănit un alt militar în incinta cazărmii din Cahul a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Informația a fost confirmată pentru Unimedia.info de purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.

„La demersul procurorilor de la Cahul a fost aplicată măsura preventivă, arestul preventiv pe un termen de 30 de zile”, a menționat Violina Moraru.

Pe 10 mai, Poliția din Cahul a fost sesizată despre producerea unui incident pe teritoriul unei unități militare din municipiu. Potrivit informațiilor preliminare, un militar prin contract, de 20 de ani, ar fi manipulat necorespunzător o armă de tip Glock, în timp ce se afla împreună cu un minor aflat în vizită la un alt militar în termen. Inițial, s-a anunțat că adolescentul ar fi murit din cauza unui stop cardiac.

La 11 mai, Poliția a anunțat că minorul de 16 ani a fost pătruns de un glonț.

Guvernul a declarat că se va desfășura „o anchetă riguroasă” pe caz.

De asemenea, Procuratura Generală anunță a fost inițiată o cauză penală privind tragedia produsă la unitatea militară din Cahul, unde un minor de 16 ani a fost împușcat mortal de un militar al Armatei Naționale. Militarul care a împușcat mortal adolescentul riscă până la șapte ani de închisoare.