Victor Perțu, eliminat din nou din alegerile pentru Primăria Orhei

Curtea de apel Bălți a anulat decizia primei instanței și a eliminat candidatul Partidului Democrația Acasă, Victor Perțu, din cursa electorală pentru funcția de primar al municipiului Orhei.

Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a anunțat că va depune recurs la Curtea Supremă de Justiție.

„După cum era de așteptat, Curtea de Apel Bălți, din paradigma partidului de guvernare, a decis să nu riște și să mențină hotărârea primei instanțe de la Orhei, prin care s-a constatat că a fost încălcat termenul în care această contestație a fost examinată. Contestația a venit din partea partidului de guvernare, care a decis să nu mai aștepte decizia Curții Supreme de Justiție și să facă „justiție pe orizontală și pe verticală”. Astfel, a fost acceptată cererea de recurs depusă de Stanciu, Partidul PAS și Comisia Electorală Centrală, pentru că au planuri mult mai mari pentru viitor cu această decizie și cu hotărârea Comisiei Electorale Centrale prin care ni se spune că suntem „bloc electoral ascuns”. (…) Noi vom ataca hotărârea cu recurs la Curtea Supremă de Justiție”, a declarat Costiuc.

CEC l-a exclus pe Victor Perțu de la alegerile locale din Orhei, după o sesizare depusă de candidatul PAS, Sergiu Stanciu, care susținea că între „Democrația Acasă” și fostul partid Șor ar exista un bloc electoral camuflat.

Pe 7 mai, Judecătoria Orhei a constatat că solicitarea lui Stanciu a fost admisă peste termen și a anunțat decizia de excludere a lui Perțu de la alegeri. Ulterior, CEC a contestat hotărârea primei instanțe la Curtea de Apel Nord.

Duminică, 17 mai, vor avea loc alegeri locale noi în 10 localități din Moldova, inclusiv în municipiul Orhei, unde au fost înregistrați 8 candidați. Scrutinul se desfășoară în localitate după ce Ilan Șor a anunțat că și-a retras susținerea politică pentru toți primarii, iar ex-edilul Tatiana Cociu a demisionat.