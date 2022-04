Tancurile rusești din Ucraina au o problemă mare. Americanii au numit-o efectul „Hopa-Mitică”

În două luni de când rușii au invadat Ucraina, Rusia a pierdut sute de tancuri. Peste 900, conform estimărilor armatei ucrainene, sau peste 500, conform estimărilor independente ale site-ului Oryx, specializat în monitorizarea şi agregarea tuturor informaţiilor provenite din surse deschise, referitoare la pierderile de echipament ale ambelor tabere implicate în conflict. De asemenea, ministrul britanic al Apărării a estimat că ruşii au pierdut în jur de 580 de tancuri în Ucraina, până în acest moment. Pierderile, extrem de ridicate, sunt provocate doar parţial de eficienţa armelor antitanc ucrainene sau a slabei pregătiri a tanchiştilor ruşi. Un alt motiv, extrem de important, îl reprezintă faptul că tancurile ruseşti au o problemă gravă de design, rezultată chiar din proiectare. Experţii militari occidentali au numit-o „efectul Hopa-Mitică”.

Într-un război, e dificil, de multe ori, chiar şi pentru un militar experimentat, să-şi dea seama dacă un tanc aflat pe marginea unui drum e încă activ sau distrus. De multe ori, e vorba doar de o mică urmă a unui proiectil care a trecut prin blindaj, vizibilă doar de aproape, care să indice faptul că blindatul a fost scos din funcţiune.

Aceste detalii s-ar putea să nu fie necesare în cazul în care vorbim despre un tanc rusesc. În cazul acestora, există o caracteristică principală, vizibilă cu ochiul liber chiar şi pentru cineva neiniţiat, care trădează fără echivoc faptul că vehiculul a fost făcut praf.

Imaginile cu tancuri ruseşti distruse cu turelele decupate şi aruncate la mai mulţi metri distanţă au devenit deja virale pe frontul din Ucraina.

Care e cauza?

Explicaţia, dată de experţii militari americani, o reprezintă o problemă de design: tancurile ruseşti, bazate în special pe modelul T-72 (marea majoritate a celor întâlnite acum în Ucraina), au sistem de încărcare automată a muniţiei. Până la 40 de proiectile sunt încărcate într-un „carusel special” aflat în interiorul turelei.

This is useful visual for understanding Russian tank turrets pop when T-64,72,80, 90 class tanks are hit by Western & Ukrainian anti-tank missiles.👇 https://t.co/tgtD4dfkn2

În cazul în care tancul e lovit de un proiectil antitanc care trece de blindaj, acest lucru va conduce, aproape de fiecare dată, la o reacţie în lanţ care provoacă explozia întregii muniţii de la bord şi aruncatul turelei în aer.

Experţii militari au botezat această greşeală de proiectare, care face ca turelele să fie aruncate în aer, drept „efectul Hopa-Mitică”.

#Ukraine : The moment a Russian tank (Appears to be a T-72 variant) is struck by Ukrainian fire, removing the turret and destroying the vehicle. pic.twitter.com/EhnbLXj1nO

Militarii americani au descoperit acest lucru în timpul Primului Război din Golf (1991), când s-au confruntat, pentru prima oară în istorie, împotriva tancurilor T-72 de fabricaţie sovietică folosite de armata irakiană.

lar acum, militarii ruşi descoperă acelaşi lucru pe propria lor piele, în Ucraina. În cazul unui tanc distrus lângă Cernihiv, turela a intrat efectiv într-un apartament situat la etajul doi ale unei clădiri.

The siege of Chernihiv has been lifted, with Ukrainian armed forces once again controlling the main road from Kyiv.

They have cleared the mines on the road, but the remnants of battle remain along the highway. pic.twitter.com/0FjjWIRAhv

