Tarifele la transportul interraional și raional cresc din nou

Călătoriile interraionale și raionale se scumpesc, după o nouă majorare a tarifelor pe kilometru. Agenția Națională Transport Auto a stabilit un preț de 0,97 lei/km pentru transportul interraional, categoria de confort II, și de 1,09 lei/km pentru categoria de confort I, transmite IPN.

Totodată, pentru rutele raionale, tarifele au fost majorate la 1,11 lei/km pentru categoria de confort II și la 1,24 lei/km pentru categoria de confort I.

Prețurile pentru cursele interraionale au crescut cu 3 bani/km față de ultima actualizare din 3 aprilie, în timp ce creșterea totală este de 22 de bani/km față de tariful valabil înainte de scumpirea masivă a carburanților.

Astfel, o călătorie de la Chișinău la Orhei (circa 50 km) se poate scumpi cu aproximativ 1,5 lei, la Rezina (circa 90 km) – cu circa 3 lei, la Cahul (circa 160 km) – cu aproximativ 5 lei, iar la Briceni (circa 250 km) – cu aproximativ 8 lei.

Autoritățile explică majorarea prin creșterea bruscă a prețurilor la carburanți la nivel mondial, după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, care a dus la perturbarea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz.

Specialista principală din cadrul Serviciului de informare și comunicare cu mass-media al ANTA, Elena Danu-Straistari, a precizat că ajustările sunt calculate în baza metodologiei aprobate de Guvern pe 26 martie, care prevede actualizarea tarifelor o dată la șapte zile, în funcție de evoluția prețurilor la carburanți.