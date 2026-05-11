Tarifele pentru evacuarea deșeurilor, majorate la Soroca

În municipiul Soroca a fost aprobată majorarea taxei pentru evacuarea deșeurilor. Decizia a fost votată în cadrul ședinței Consiliului Municipal de luni, 11 mai, unde majoritatea aleșilor locali au susținut modificarea tarifelor.

Astfel, pentru consumatorii casnici, tariful crește de la 24,40 lei la 26,78 lei pentru o persoană.

Pentru agenții economici, tariful ajunge de la 380,94 lei la 412,92 lei pentru un metru cub de deșeuri, iar pentru instituțiile publice – de la 308,79 lei la 341,43 lei.

De asemenea, pentru deșeurile transportate individual de agenții economici, tariful a fost majorat de la 175,25 lei la 193,35 lei pentru un metru cub.