Spitalul din Cahul: Adolescentul împușcat a fost adus în moarte biologică

Minorul de 16 ani despre care Poliția anunța inițial că ar fi murit în urma unui stop cardiac după incidentul din unitatea militară din Cahul a fost, de fapt, împușcat accidental. Potrivit informațiilor transmise luni de medicul legist, glonțul care l-a rănit pe militarul în termen de 18 ani l-ar fi atins și pe adolescent. Între timp, militarul care a tras focul a fost reținut de polițiști. Experții califică incidentul drept o gravă iresponsabilitate.

Ancheta în cazul tragediei produse în unitatea militară din Cahul ia o nouă turnură.

„Poliţia din Cahul a fost informată, la această oră, de către medicul legist care examinează corpul neînsuflețit al minorului, că, preliminar, acesta a fost pătruns de glonțul care a rănit militarul în termen. La moment, expertiza medico-legală continuă pentru a stabili cu exactitate cauza decesului. Iar militarul care a efectuat împuşcătura a fost reţinut de poliţişti”, a declarat șefa Secției comunicare a Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco.

Reprezentanții Spitalului Raional Cahul susțin că adolescentul de 16 ani a fost adus fără semne vitale la instituția medicală.

„Minorul de 16 ani a fost adus în instituţie deja în moarte biologică. Adică, noi nu am efectuat nicio manipulare, numai am constatat decesul. Minorul a fost adus deja în moarte biologică, fiind resuscitat timp de o oră, pe loc, la unitatea militară”, a precizat vicedirectoarea Spitalului Raional Cahul, Anna Rotari.

În urma incidentului, mai mulți deputați din opoziție au cerut demisia ministrului Apărării. Reprezentanții instituției au evitat să ofere alte detalii și au precizat că informațiile oficiale sunt comunicate doar de Poliție și Procuratură.

Guvernul Republicii Moldova a transmis că ancheta va fi una riguroasă.

„Este o tragedie imensă care a afectat profund o familie, dar și toată comunitatea. Transmitem sincere condoleanțe părinților și tuturor celor apropiați. Astfel de momente cer responsabilitate, echilibru și respect față de durerea familiei. Va fi o anchetă riguroasă. Dacă ancheta va arăta că au existat abateri sau responsabilități asumate insuficient, ele trebuie tratate cu toată fermitatea”, se arată în mesajul Guvernului.

În acest caz a fost pornită o anchetă pentru încălcarea regulilor de mânuire a armei, soldată cu decesul unui minor. Bănuitul a fost reținut, iar procurorii așteaptă concluziile experților pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și eventualelor măsuri legale. Dacă va fi găsit vinovat, militarul riscă până la șapte ani de închisoare.

Totodată, procurorii verifică și acțiunile personalului medical, precum și ale responsabililor din unitatea militară, în ceea ce privește acordarea primului ajutor și gestionarea armamentului.

Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, susține că regulile privind utilizarea armamentului ar fi fost încălcate.

„La noi, în R. Moldova, la toate instituţiile statului, nu știu cum e SPPS-ul, este interzis să umbli cu glonţul în ţeavă. Adică, tu ai arma la tine, ai încărcătorul plin, îl pui în armă, dar nu tragi glonţul pe ţeavă. De ce avea glonțul pe ţeavă? Glonțul pe ţeavă se pune când te duci la tir sau când eşti la război şi trebuie să foloseşti arma. Ce a fost aici, eu cred că doar o comisie specială o să ne poată spune”, a declarat Anatol Șalaru.

Amintim că tragedia s-a produs duminică, într-o unitate militară din Cahul. Potrivit informațiilor preliminare, un militar prin contract, în vârstă de 20 de ani, ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock în timp ce se afla împreună cu un militar în termen de 18 ani și adolescentul de 16 ani venit în vizită.

În urma împușcăturii, militarul de 18 ani a fost rănit, iar minorul, despre care inițial se credea că a suferit un stop cardiac, a decedat la scurt timp după incident.