Tarom va achiziţiona combustibil sustenabil pentru aviaţie de la OMV Petrom, pe patru aeroporturi din România

”OMV Petrom, cel mai mare producător integrat de energie din sud-estul Europei, şi Tarom, compania naţională de transport aerian a României, anunţă semnarea unui contract pentru furnizarea de combustibil sustenabil pentru aviaţie, o premieră pentru aviaţia românească”, anunţă compania petrolieră. Începând cu 1 ianuarie 2025, OMV Petrom va furniza Tarom combustibil pentru aviaţie SAF, pe patru aeroporturi din România, cu respectarea cerinţelor Regulamentului RefuelEU Aviation: Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti, Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, Aeroportul Internaţional Traian Vuia Timişoara şi Aeroportul Internaţional Iaşi. „OMV Petrom este angajată în aplicarea normelor europene şi atingerea ţintelor pentru un viitor mai sustenabil. Ca parte a Strategiei 2030, planificăm cea mai mare investiţie în decarbonarea transportului din România, de peste 1 miliard de euro, inclusiv prin dezvoltarea de combustibili regenerabili. Anul acesta, am luat decizia finala de investiţie pentru construcţia, la rafinăria Petrobrazi, a unei capacităţi de producţie de 250.000 tone/an de biodiesel şi SAF, care este aşteptată să intre în producţie în 2028”, spune Radu Căprău, membru al directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de Rafinare şi Marketing. Tarom, compania naţională de transport aerian a României, devine una dintre primele companii aeriene din regiune care se aliniază la standardele europene de sustenabilitate, asumându-şi astfel o contribuţie semnificativă la reducerea emisiilor de carbon în aviaţie. Compania continuă astfel eforturile de transformare sustenabilă, după ce a obţinut doi ani la rând, în 2022 şi 2023, primul loc pentru zborul mediu curier cu cele mai reduse emisii de CO2 în atmosferă în cadrul competiţiei SkyTeam Sustainable Flight Challenge, organizată de Alianţa SkyTeam. „Ne aflăm într-un moment în care sustenabilitatea devine un factor central pentru întreaga industrie aeriană, odată cu aplicarea cerinţelor de utilizare SAF din 2025. Ne bucurăm să fim printre companiile din fruntea acestui demers, cu sprijinul OMV Petrom. Accelerarea utilizării combustibililor durabili pentru aviaţie este esenţială dacă dorim să îndeplinim obiectivele de mediu stabilite pentru 2030, iar introducerea SAF pentru flota Tarom reprezintă angajamentul nostru ferm faţă de respectarea obiectivelor europene”, afirmă Costin Iordache, director general Tarom.

SAF, un combustibil produs din materii prime regenerabile, reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu peste 80% pe parcursul întregului său ciclu de viaţă, comparativ cu kerosenul convenţional. Ca parte a iniţiativei „Fit for 55” a Uniunii Europene, Regulamentul RefuelEU Aviation introduce cerinţa utilizării SAF în proporţie de 2% începând cu 2025 şi un parcurs de creştere graduală până la 70% până în 2050 (6% in 2030). De asemenea mandatează furnizorii de combustibili să plaseze produs sustenabil de aviaţie în aeroporturile din Uniunea Europeană. Această reglementare, aplicabilă tuturor statelor membre, vizează sprijinirea tranziţiei către aviaţia cu emisii reduse şi încurajează utilizarea SAF ca principal element de decarbonare a sectorului aviatic. OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze la nivel de grup de aproximativ 41 milioane bep în 2023. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică pe gaze naturale de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere cu amănuntul, grupul este prezent în România şi în ţările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri – OMV şi Petrom.

OMV Petrom este o companie în care, la sfârşitul anului 2023, acţionarii români deţin peste 43% din acţiuni (din care statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,7%, iar 22,5% sunt deţinute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500.000 de investitori individuali şi alte entităţi româneşti). OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,2% din acţiunile OMV Petrom, iar restul de 5,6% sunt deţinute de alţi investitori străini. Din totalul acţiunilor OMV Petrom, 28,1% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti. OMV Petrom este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, cu circa 42 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005 – 2023. În aceeaşi perioadă, compania a investit aproximativ 18 miliarde de euro. Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilităţii corporatiste. În perioada 2007 – 2023, compania a alocat circa 160 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităţilor din România, concentrându-se pe protecţia mediului, educaţie, sănătate şi dezvoltare locală. Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române – Tarom a fost înfiinţată în anul 1954 şi îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor, fiind membră a Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. TAROM deţine o flotă de 18 aeronave şi are în portofoliul său un număr de 70 de destinaţii operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi în sistem code share. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA).

