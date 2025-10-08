Tatiana Crețu, despre ”codruții” de la ”ziarul de gardă, tv8, protv, jurnaltv…”: Chiar dacă au câștigat stăpânii voștri, voi ați pierdut

Chiar și după alegeri «presa “independentă”» a aruncat cu mizerii în toți concurenții electorali, în afară de PAS. Nu știu dacă din inerție după campanie sau din necesitate, dar au găsit defect la toți.

Eu aș avea o întrebare anume la această presă.

Cum se face că un partid care a refuzat să participe la dezbaterile voastre echidistante, a fost ignorat complet de presă și folosit doar în contexte peiorative, a ajuns totuși să fie votat de 90 de mii de oameni?

Nu cumva nu mai sunteți credibili decât pentru cei care vor să audă că PASul e bun și restul îs cu Putin?

Oare nici cu toate finanțările pe care le primiți nu mai reușiți să fiți o sursă de informare autentică?

Sau a devenit atât de vizibil pentru oameni faptul că absolut toți- ziarul de gardă, tv8, protv, jurnaltv- critică sau laudă în unison așa cum dictează linia partidului?

Chiar dacă au câștigat stăpânii voștri, voi ați pierdut. Nu e o sentință fatalistă, ci realitatea. Succes pentru următorii 4 ani. O să aveți nevoie.