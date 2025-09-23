Timofti, scos de la naftalină de regimul PAS

Fostul președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a fost scos de la naftalină de regimul PAS pentru a îndemna moldovenii să voteze cum trebuie.

„Vorbesc nu doar ca fost șef al statului, ci și ca simplu cetățean care își dorește un viitor sigur și prosper. Republica Moldova se află în fața unei alegeri importante. Putem continua parcursul nostru european, un drum care înseamnă properitate, siguranță lege și respect sau putem rata această șansă istorică.

Acest drum nu este posibil fără o guvernare fermă, pro-europeană, forță politică care a demonstrat că poate să ducă țara înainte. De aceea, fac un apel la unitate și responsabilitate. Pe 28 septembrie avem cu toții o datorie față de viitorul Republica Moldova. Votăm PAS”, a declarat Nicolae Timofti.