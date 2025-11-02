Actualitate

Tiraspolul extinde cel mai mare punct ilegal de control

Tiraspolul își consolidează așa-numitul „hotar”. La Bender/Tighina au loc lucrări de extindere a celui mai mare punct de control. Se întâmplă în condițiile în care regiunea transnistreană se confruntă cu o profundă criză economică.

Despre „modernizarea” punctului de control din Zona de Securitate nu a fost notificată delegația moldovenească în Comisia Unificată de Control (CUC).

Potrivit informațiilor, regimul de la Tiraspol construiește o bandă suplimentară de circulație în punctul de control. Planul prevede și crearea unui „terminal vamal” pentru formalizarea și depozitarea mărfurilor.

Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control a comunicat că nu a primit vreo notificare vizând desfășurarea acestor lucrări, acțiunea fiind unilaterală.

Punctul de control neautorizat este amplasat în perimetrul Zonei de Securitate, intrând astfel în câmpul de responsabilitate al CUC.

