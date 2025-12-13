Tiraspolul vrea să reia livrările de energie către Chișinău

Centrala de la Cuciurgan are potențialul de a relua livrările de energie către malul drept al Nistrului, însă până în prezent nu au fost înaintate propuneri oficiale din partea Chișinăului. Declarațiile au fost făcute de către pretinsul ministru de Externe de la Tiraspol, Vitalii Ignatiev.

Potrivit lui, MGRES a fost, în trecut, un exportator important de energie electrică, inclusiv către malul drept al Nistrului și pe piețe externe, iar capacitățile tehnice ale centralei ar permite reluarea acestor livrări.

„Centrala de la Cuciurgan dispune de un potențial mare și ar fi rațional să fie utilizat, însă la această etapă nu am văzut nicio propunere din partea moldovenească”, a declarat Ignatiev într-o emisiune TV.

În prezent însă, centrala produce energie electrică exclusiv pentru necesitățile regiunii transnistrene, a explicat anterior ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Potrivit acestuia, MGRES funcționează la o capacitate minimă, suficientă doar pentru consumul local și pentru menținerea stabilității rețelei. „Centrala de la Cuciurgan produce energie doar pentru necesitățile lor. Consumă între 2 și 2,8 milioane de metri cubi de gaz și produce energie necesară doar pentru consumul local”, a declarat Junghietu. Ministrul a precizat atunci că autoritățile nu intenționează să reia livrările de la MGRES.