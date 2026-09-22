Un miliard de euro și un program fără mandat? Misterul unui proiect România–Moldova

Un program care promite să pregătească proiecte comune România-Republica Moldova și investiții europene de până la un miliard de euro este dezvoltat de o organizație privată din R. Moldova al cărui fondator este de peste Prut. Ministerul Infrastructurii de la Chișinău însă nu-i recunoaște rolul de coordonare și avertizează că mecanismul propus de Centrul de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale riscă să se suprapună peste atribuțiile instituțiilor statului.

Cu toate acestea, ONG-ul afirmă că programul continuă. Nu este clar cine i-a acordat organizației mandatul, ce statut are programul și de unde apare miliardul de euro.

În iunie 2026, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale primește propunerea pentru un așa-numit „Program de Interconectare Sustenabilă România–Moldova”. Răspunsul instituției este categoric.

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: „Considerăm că o entitate privată, cum este Centrul enunțat, nu trebuie să aibă atribuții care se suprapun sau substituie deciziile luate de ministerele de resort, ceea ce contribuie la crearea unui dezechilibru instituțional. În contextul celor expuse, comunicăm că nu susținem Programul de Interconectare Sustenabilă România – Moldova, având în vedere aspectele menționate…”

Și Ministerul Afacerilor Externe a declarat că, cităm, „definirea domeniilor de intervenție, evaluarea costurilor unor astfel de proiecte țin de competența autorităților”.

Centrul de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale vorbește despre un proiect mai ambițios decât o simplă platformă de consultanță. Organizația își propune să aibă un rol în pregătirea și implementarea proiectelor comune România – Republica Moldova, pentru perioada 2028 – 2034, și se prezintă drept un actor tehnic în construirea programului. Problema este mandatul. România și Republica Moldova au deja instituții publice, agenții de dezvoltare regională și mecanisme bilaterale prin care sunt gestionate asemenea proiecte.

Vasile Asandei, director general, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est din România: „Eu nu știu exact pe cine reprezintă. Relația strategică între România și Republica Moldova mi se pare firesc să fie gestionată de către instituții publice, instituții ale statului sau instituții implicate în domeniile respective. Nu știu în ce calitate, ce mandat și în ce mod încearcă acest centru să gestioneze relaţia dintre România și Republica Moldova.”

La trei luni de la răspunsul ministerului, ONG-ul susține că lucrează în continuare la dezvoltarea programului. Reprezentanții centrului nu au spus dacă au și confirmarea autorităților.

Ion Ștefanovici, președinte, Centrul de Analiză și Planificare a Dezvoltării Regionale: „Momentan, noi avem o platformă care a rezultat tehnic și bugetar dintr-un proiect comun între CAPDR și ADR Chișinau. Și atunci calitatea noastră, prin platforma aceasta, este de mijlocire efectivă a programului, tehnic vorbind. – Dumneavoastră aveți, oficial, confirmare de la autoritățile de la Chișinău pentru a fi coordonator tehnic? – Dvs. judecați… cum considerați confirmările acestea. Dar, spre exemplu, anul trecut, la Vatra Dornei, la forumul organizat de noi, tot în contextul ăsta, au fost secretari de stat de la București și Chișinău. Eu le consider confirmări informale ale statelor noastre care nu girează în alb. Pentru că nu au cum să o facă. Dar sunt alături de noi, sunt parteneri de dezvoltare oficial.”

De cealaltă parte, reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regională Municipiul Chișinău, instituție subordonată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și care are colaborări cu CAPDR, descriu rolul organizației ca fiind unul de consultanță pentru primării, în pregătirea proiectelor și atragerea investițiilor.

Sergiu Brînza, director, ADR Chișinău: „Ăsta este un ONG, o organizație care dorește să-și capaciteze… cumva, să ajute primăriile, dar nu poate fi ridicat la nivel guvernamental. – Deci, practic, programul nu poate fi implementat, înțeleg, corect? – În principiu, el nu poate fi implementat la nivel guvernamental. Dar el poate fi implementat cu ajutorul primăriilor. Ei fac un serviciu de consultanță și ce este foarte important de menționat este că în proiectele finanțate din Uniunea Europeană, banii pentru această consultanță sunt elegibile, adică primăriile ar putea să includă consultanța asta în proiect și să nu cheltuiască banii din bugetele locale.”

Vasile Asandei, director general, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est din România: „Evident că dacă se pune problema unei colaborări instituționale și în spiritul dezvoltării acestei componente regionale din Republica Moldova, această relație trebuie să fie cu ADR-urile. Nu cred că o instituție privată, despre care nu știu ce expertiză are și în ce fel poate să gestioneze această relație, poate să facă așa ceva. Evident că poate există interes, aspecte care țin de consultanță, dar asta este altceva.”

Programul nu este prezentat de acest ONG drept o platformă de consultanță. Potrivit declarațiilor organizației, acesta ar urma să mobilizeze investiții europene care ar putea ajunge la un miliard de euro. ADR Chișinău ne-a comunicat că nu știe nimic de o asemenea cifră stabilită la nivelul Guvernului.

Sergiu Brînza, director, ADR Chișinău: „Mai multă lume m-a întrebat de unde domnul Ștefanovici a luat cifra asta? El… probabil că este la nivel de intuiție a lui, pentru că nu am auzit-o la nivel guvernamental nicăieri.”

În activitatea sa publică, CAPDR abordează și alte teme care depășesc zona proiectelor de dezvoltare regională. Organizația vorbește, între altele, despre dialog politic și cooperarea cu China și s-a implicat în pregătirea unei delegații medicale din România și Republica Moldova pentru participarea la o reuniune în China.

Rămâne însă întrebarea în ce măsură programul propus de CAPDR este compatibil cu mecanismele și documentele strategice deja aprobate de Republica Moldova. Printre documentele relevante se numără Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova Europeană 2030” și Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029.

Dar, până acum, din răspunsurile obținute de TVR Moldova, nu rezultă existența unui mandat oficial prin care organizația să fi fost desemnată coordonator tehnic al unui program bilateral România-Republica Moldova.