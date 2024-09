Topul concedierilor în IT. Ce companii au pierdut cei mai mulți angajați în 2024

Concedierile masive din 2024 în sectorul IT au continuat tendința începută în anii precedenți, afectând companii mari din întreaga lume. Factori precum incertitudinea economică globală, automatizarea, restructurările și ajustările după expansiunea rapidă din timpul pandemiei au determinat mari corporații tech să-și reducă forța de muncă.

Layoffs.fyi care urmărește și publică informații despre concedierile la nivel global din industria IT, a realizat un top al companiilor care au concediat cei mai mulți angajați până la mijlocul lunii august, notează economica.net. Concedierile din domeniul tehnologiei în 2024 au început în spațiul jocurilor video – la platforme precum Discord, Unity și Twitch. Pe măsură ce anul a continuat, și alte companii au tăiat mii de locuri de muncă. În total, în acest an, până acum 136.360 de locuri de muncă au fost desființate de la 435 de companii tech. Potrivit datelor din piață, Dell va reduce cu 20.000 numărul de locuri de muncă în acest an, după o reducere inițială de 6.000 în luna martie. Angajați ai departamentului de resurse umane au declarat pentru publicația Business Insider că Dell intenționează să își aducă numărul de angajați sub 100.000. Reducerile sunt determinate de o restructurare axată pe inteligența artificială În mai 2024, compania avea aproximativ 120.000 de angajați. Dell nu a confirmat încă un număr, dar cel puțin 12.500 de persoane din echipele de vânzări și marketing au fost deja concediate în luna august. Dacă vor fi puse în aplicare, acestea ar putea fi cele mai mari concedieri efectuate vreodată de companie. Reducerile sunt determinate de o restructurare axată pe inteligența artificială, care se așteaptă să continue și în alte părți ale organizației.

Între timp, obstacolele din afaceri determină concedieri importante la Intel și Tesla. Activitatea de turnătorie a Intel se confruntă cu dificultăți, cu pierderi operaționale de aproape 7 miliarde de dolari în 2023. De asemenea, Intel a pierdut clienți cheie în sectorul PC și nu a reușit încă să se impună în segmentul GPU. După ce au eliminat 15.000 de locuri de muncă la începutul lunii august, prețul acțiunilor Intel a scăzut la niveluri care nu au mai fost atinse din iulie 1997. Soarta actuală a acestui producător de cipuri este în contrast puternic cu cea a liderului de piață Nvidia, care a obținut venituri semnificative din segmentul AI. În sfârșit, Tesla se confruntă cu încetinirea cererii în 2024. Livrările lor de vehicule au scăzut pentru prima dată în ultimii aproape patru ani. Concurența acerbă din China a dus, de asemenea, la reduceri de prețuri care au pus presiune asupra marjelor de profit. În aprilie, compania a eliminat 14.500 de locuri de muncă în două runde separate.

În clasamentul layoffs.fyi, România este menționată cu trei cazuri Cisco va tăia mii de locuri de muncă, în luna august, într-o a doua rundă de concedieri din acest an, deoarece producătorul de echipamente de reţea din SUA îşi va muta atenţia către domenii cu o creştere mai mare, inclusiv securitatea cibernetică şi inteligenţa artificială. Prima runda a companiei prezente și în România a fost în februarie, când a concediat 4.000 de angajați. Top 5 este încheiat de gigantul german SAP, unul dintre jucătorii cheie de pe piaţa de soluţii IT pentru companii, prezent şi pe piaţa din România, care la începutul anului a lansat un plan de restructurare care va afecta peste 7% din cei aproximativ 108.000 de angajaţi. Valul de concedieri a ajuns și în piaţa românească de IT, care se bazează în cea mai mare parte pe proiecte de outsourcing. Companiile din domeniu, multinaţionale şi locale, s-au confruntat cu scăderea numărului de proiecte, așa că au anunțat disponibilizări. Printre acestea se numără NTT Data, Endava, Oracle și Gameloft. În clasamentul layoffs.fyi, România este menționată cu trei cazuri: FintechOS, Telenav și Foodpanda, în total 252 de concedieri (FintechOS nu a publicat date despre câți angajați a disponibilizat), însă toate acestea au avut loc înainte de anul în curs.

