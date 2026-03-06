În premieră, Termoelectrica a cumpărat gaze prin Bursa Română de Mărfuri

Termoelectrica a efectuat astăzi, 5 martie, prima tranzacție de achiziție a gazelor naturale, pentru luna aprilie, prin Bursa Română de Mărfuri.

Procedura a fost inițiată și derulată în contextul liberalizării treptate a pieței gazelor naturale și a obligației consumatorilor noncasnici mari de a procura gaze naturale la prețuri de piață (negociate).

„Termoelectrica” S.A. confirmă că a parcurs toate etapele procedurale aplicabile, inclusiv: afilierea la platforma de tranzacționare, publicarea documentației de atribuire, gestionarea perioadei de clarificări, recepționarea și evaluarea condițiilor de eligibilitate ale participanților, precum și desfășurarea ședinței electronice de tranzacționare, cu respectarea principiilor de transparență, concurență și tratament egal al participanților.

În perioada imediat următoare, autoritatea anunță că va parcurge etapele post-tranzacționare prevăzute de procedurile platformei și va asigura formalizarea relației contractuale, precum și inițierea procedurilor necesare pentru continuitatea livrărilor începând cu 1 aprilie, inclusiv în ceea ce privește schimbarea furnizorului, în condițiile reglementărilor ANRE aplicabile.

Totodată reprezentanții companiei încurajează participarea unui număr cât mai mare de furnizori licențiați la procedurile viitoare de achiziție, întrucât „o concurență sporită contribuie direct la obținerea unor prețuri cât mai competitive și la consolidarea predictibilității aprovizionării pentru perioada de consum”.