Trump vrea să aibă ultimul cuvânt în alegerea următorului lider al Iranului

Donald Trump a provocat un val de controverse internaționale după ce a declarat că ar trebui să fie implicat direct în alegerea următorului lider suprem al Iranului, comparând situația actuală cu intervenția sa recentă în Venezuela.

După moartea ayatollahului Ali Khamenei în timpul atacurilor aeriene lansate de SUA şi Israel, preşedintele american Donald Trump susţine că Washingtonul trebuie să se implice direct în alegerea viitorului lider suprem al Iranului. Declaraţiile, făcute joi, 5 martie, într-un interviu pentru Axios, au alimentat tensiunile deja accentuate în regiune.

Donald Trump a respins ferm posibilitatea ca Mojtaba Khamenei, fiul liderului ucis, să preia conducerea supremă a Republicii Islamice.

„Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie şi pace în Iran”, a declarat preşedintele american, subliniind că Washingtonul trebuie să fie implicat în procesul de succesiune „la fel cum s-a întâmplat în Venezuela”.

„Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum a fost cu Delcy (Rodriguez) în Venezuela”, a insistat el, făcând trimitere directă la situaţia de la Caracas, unde vicepreşedinta Delcy Rodriguez a preluat interimar funcţia lui Nicolas Maduro după ce acesta a fost capturat, la începutul anului, într-o operaţiune condusă de un comando american.

Vă reamintim că, deşi a supravieţuit raidurilor aeriene asupra Teheranului, Mojtaba Khamenei rămâne o figură controversată. Considerat un cleric de rang mediu, dar fidel aripii dure, el este perceput de analişti drept unul dintre candidaţii cu şanse la succesiune, în special datorită relaţiilor strânse cu Corpul Gărzilor Revoluţionare.

Unele publicaţii locale au sugerat în ultimele zile că acesta ar putea fi deja desemnat drept viitorul lider suprem, informaţii care nu au fost confirmate oficial.

În ciuda pierderii liderului religios şi a valului de bombardamente, regimul iranian, bine ancorat instituţional şi susţinut de forţele de securitate, pare să reziste presiunilor externe. Pentru Donald Trump, însă, schimbarea conducerii politice şi religioase a Iranului rămâne obiectivul principal, dincolo de limitarea programelor nuclear şi balistic.

Preşedintele american a avertizat că, dacă situaţia o va impune, nu exclude trimiterea de trupe americane în Iran, precizând că este dispus să ordone o intervenţie terestră „dacă va fi necesar”.