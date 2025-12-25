Tradiții unice de Crăciun în lume: De la plajele Australiei, la ritualurile din Irak

Tradițiile de Crăciun diferă de la o țară la alta, precum și de pe un continent pe altul. În timp ce în Moldova oamenii își urează „La mulți ani” și îl așteaptă pe Moș Crăciun lângă brad, printre sarmale și piftii, alți locuitori de pe glob întâmpină sărbătorile după propriile tradiții și obiceiuri.

Australienii stau la plajă, în timp ce în India se împodobesc copacii de mango, ci nu brazii.

Norvegienii, de exemplu, în ajunul Crăciunului, obișnuiesc să ascundă toate măturile, iar unii bărbați trag focuri de armă în aer, deoarece, potrivit unei legende, vrăjitoarele și alte spirite malefice se plimbă pe Pământ în acea noapte.

Între timp, americanii se pregătesc de Crăciun imediat după petrecerea de Ziua Recunoștinței. Spectacolele stradale sunt speciale, oamenii se întrec în împodobirea caselor cu luminițe și brazi bogați, iar bradul de Crăciun din fața Centrului Rockefeller este celebru în toată lumea pentru unicitatea lui. Moș Crăciun se plimbă și el pe străzi cu daruri pentru cei mici. Iar pentru masa de Crăciun americanii pregătesc, de obicei, vită.

În Bulgaria, Crăciunul, numit în popor „Koleda”, începe la miezul nopții. Potrivit obiceiului, fetele tinere pregătesc o pâine speciala, numită „Krava”. Ea este coaptă pentru colindătorii favoriți – „Koledarii” – tineri necăsătoriți, costumați cu haine tradiționale, care țin în mâini un baston mare din lemn de stejar sculptat – „Koledarka”. Aceștia fac înconjurul satului și se opresc în fiecare casă pentru a ura și pentru a primi cadouri special preparate.

În același timp, în Iran, locul unde se crede că trăiau cei trei Magi când pruncul Iisus s-a născut, creștinii încep „Postul Mic” pe 1 decembrie, iar pe 25 decembrie merg la biserică și apoi iau masa în familie. Mâncarea tradițională în această zi este friptură de pui, numită „harasa”. Iranienii nu își oferă cadouri, însă copiii primesc haine noi pe care le poartă în ziua de Crăciun.

Creștinii din Irak la fel sărbătoresc Nașterea Mântuitorului cu întreaga familie. Unul dintre copii citește despre nașterea lui Iisus, iar întreaga familie aprinde lumânări de sărbătoare. După ce copilul termină de citit povestea, în curte se aprinde un foc și toată lumea cântă colinde. Conform legendei, dacă focul arde toate vreascurile, familia va avea parte de noroc, iar dacă focul se stinge, fiecare membru al familiei trebuie să sară de trei ori peste scrum și să-și pună o dorință.