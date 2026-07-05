Partidul MAN a adoptat o declarație privind situația Moldovei și cere noi alegeri

Partidul Mișcarea Alternativa Națională (MAN) a adoptat, în unanimitate, o Declarație privind situația gravă în care a ajuns Republica Moldova. În acest sens, formațiunea cere organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate.

Potrivit președintelui formațiunii, Ion Ceban, cei aproape 600 de membri ai Consiliului Național extins al MAN au susținut documentul prin vot unanim, exprimând neîncrederea față de actuala guvernare și reafirmând necesitatea unei schimbări de direcție pentru Republica Moldova.

„Declarăm că Republica Moldova este astăzi un stat capturat de un singur partid, care acționează doar în propriile sale interese, și solicităm revenirea la o guvernare responsabilă, în slujba cetățenilor”, a declarat Ion Ceban.

Menționăm că reacția vine după ce premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia vineri, 3 iulie, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, în care oficialul a precizat că a acceptat funcția cu responsabilitate și cu convingerea că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine.

La scurt timp, președintele R. Moldova, Maia Sandu, a anunțat că a luat act de cererea de demisie a prim-ministrului și i-a mulțumit pentru faptul că și-a asumat responsabilitatea de a conduce Guvernul într-o perioadă complicată, când erau necesare reforme și restructurări importante.