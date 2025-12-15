Traian Băsescu: Președintele Nicușor Dan poate redresa justiția doar prin modificarea legislației. „Legile din 2022 au devenit toxice”

Întrebat ce poate face concret președintele Nicușor Dan pentru redresarea justiției, fostul președinte Traian Băsescu a răspuns: „Modificarea legislației”.

El a explicat, la Digi 24, că legile din 2022 promovate de Cătălin Predoiu au izolat justiția de celelalte puteri ale statului și au devenit toxice, transmite Mediafax.

Președintele poate refuza o singură dată propunerea pentru șefi de parchete, dar în final forța rămâne la ministrul Justiției și CSM. „Așa este, este tot opera lui Predoiu”, a declarat fostul președinte.

Băsescu a explicat că Predoiu „a avut grijă să izoleze justiția de celelalte puteri ale statului”.

România funcționează cu justiția ca o putere independentă în stat, care nu colaborează cu celelalte două puteri – executivă și legislativă.

„Ea își poate permite orice, dă dispoziții pe bugetul statului, deși nu are atribuțiuni”, a declarat fostul președinte.

Băsescu a susținut că modificările legislative din 2022 au mers prea departe. „S-a ajuns mult prea departe de la modificarea legislației în 2022. Acea legislație a devenit toxică în momentul de față și trebuie reașezată”, a spus el.

Fostul președinte a afirmat că Predoiu și-a asigurat prin această legislație „veșnicia în guvern” și „recunoștința grupurilor de tip grupul doamnei Savonea”.

Băsescu a explicat că trebuie modificate legile care au redus la zero autoritatea șefilor de instanțe și secții. Aceștia nu mai au control asupra judecății, asupra soluțiilor, asupra continuității completului și asupra carierei magistraturii.

„Dacă ai un judecător care s-a compromis prin acte de corupție, îl scoți din complet”, a spus el. Băsescu a adăugat că un judecător care a câștigat un concurs pentru un post trebuie să termine procesul înainte de a se duce la noul post sau la pensionare.

„E regulă, te pensionezi, dar după ce termini procesul”, a concluzionat fostul președinte.