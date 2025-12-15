Șeful ASP: Peste 700 de permise de conducere la Bălți și Edineț vor fi anulate de ASP

Peste 700 de permise de conducere urmează să fie anulate de Agenția Servicii Publice (ASP), spune directorul instituției, Mircea Eșanu. Potrivit acestuia, este vorba de permise obținute în perioada februarie – septembrie 2025 la Bălți și Edineț.

„Am reușit să identificăm mecanismul, am documentat tot. Practic, ei aveau gadget-uri speciale: cameră, microfon prin care ghidau ce și cum să apese, care sunt răspunsurile la examenul teoretic. Nouă ne permite legea și metodologia (…) să putem anula dreptul de conducere și permisul pentru cei care avem certitudinea că au fraudat examenul teoretic”, a spus directorul ASP, Mircea Eșanu, în cadrul emisiunii tv.

„Eu nu cred că astfel de scheme s-ar fi putut întâmpla fără o implicare sau o coordonare tacită cu organele de forță, sper să nu am dreptate”, a adăugat el.

De asemenea, Eșanu a anunțat că 170 de anchete interne de serviciu au fost inițiate în 2025 în urma neregulilor identificate în procesul de obținere a permiselor de conducere.

„Sunt vreo 80 de sancțiuni cu mustrări, mustrări aspre, șapte persoane demise, alte trei care au plecat de bună voie, inclusiv apropo din cei pe care i-au vizitat colegii mei de la CNA. Doi din cei vizitați sunt plecați deja din sistem”, a precizat el.

Șeful ASP a spus că până în prezent nu este nicio sentință de condamnare în schemele de obținere frauduloasă a permiselor de conducere.

„Avem o singură condamnare și aceea este pe certificate medicale în procesul examinării, dar nu pe partea de examinare. Tentația este extrem de mare, mai cu seamă că aici lumea este dispusă să plătească sume exorbitante, vorbim de cei care vor permise”, a mai spus Mircea Eșanu.