Transnistria s-a reorientat total spre Uniunea Europeană. În 2024, 83% din exporturile regiunii au ajuns în țările UE, în timp ce livrările către Rusia s-au prăbușit cu 91% față de 2008. Este o schimbare istorică pentru o zonă controlată de un regim pro-rus, dar dependent economic de vest.

Reorientarea a început odată cu aderarea României și Bulgariei la UE și s-a accelerat datorită acordurilor comerciale negociate de Chișinău. Companiile din stânga Nistrului, în special cele controlate de holdingul Sheriff, profită din plin de accesul pe piața europeană.

Dar beneficiile economice nu se regăsesc în nivelul de trai al populației. Banii rămân concentrați în mâinile regimului separatist, iar populația rămâne izolată și manipulată politic.

Exporturile către Rusia au scăzut de la peste 250 de milioane la doar 21 de milioane de euro. Astăzi, piața UE este motorul economic real al regiunii separatiste.