AJRM, după dezvăluirile Marinei Rusu despre „munca în regim redus”: Maternitatea și drepturile copilului nu pot fi egalate cu dificultățile organizatorice

Asociația Judecătorilor din Moldova reacționează, după dezvăluirile judecătoarei Marina Rusu și avertizează că dreptul la muncă în regim redus, garantat de lege, nu poate fi ignorat sau condiționat de dificultăți administrative în sistemul judecătoresc. „În ierarhia normelor juridice, legea prevalează asupra regulamentelor. Lipsa unor prevederi exprese într-un act subsecvent nu poate justifica suspendarea sau golirea de conținut a unui drept recunoscut direct de lege. Odată stabilit legal un program de muncă redus, ajustarea corespunzătoare a volumului de muncă este o obligație imediată și necondiționată”, notează responsabilii.

„Asociația Judecătorilor din Moldova a analizat situația făcută publică recent, precum și reacțiile apărute în spațiul public, și consideră necesar să formuleze o poziție clară din perspectivă juridică și instituțională.

Asociația recunoaște că volumul excesiv de muncă și epuizarea profesională reprezintă o problemă sistemică reală a justiției, care afectează majoritatea judecătorilor și necesită soluții generale, coerente și durabile.

Totodată, subliniem că situația adusă în discuție nu se reduce exclusiv la această problematică generală.

În speță este vorba despre aplicarea efectivă a unor drepturi legale imperative, expres garantate de Codul muncii, legislația anti-discriminare, Constituție și de principiul interesului superior al copilului. Drepturile privind munca în regim redus, pauza pentru alăptare și acomodarea rezonabilă nu sunt opționale, nu sunt negociabile și nu pot fi amânate în așteptarea unor modificări regulamentare sau consultări administrative.

În ierarhia normelor juridice, legea prevalează asupra regulamentelor. Lipsa unor prevederi exprese într-un act subsecvent nu poate justifica suspendarea sau golirea de conținut a unui drept recunoscut direct de lege. Odată stabilit legal un program de muncă redus, ajustarea corespunzătoare a volumului de muncă este o obligație imediată și necondiționată.

Repartizarea unui volum de muncă identic cu cel al judecătorilor cu normă întreagă unei persoane încadrate legal cu normă redusă poate constitui:

– discriminare directă pe criterii de sex și maternitate;

– discriminare indirectă prin aplicarea rigidă a unor reguli aparent neutre;

– refuz de acomodare rezonabilă, calificat ca formă autonomă de discriminare.

Protecția maternității și drepturile copilului nu pot fi subordonate considerentelor administrative și nu pot fi puse în balanță cu dificultăți organizatorice sau cu necesitatea consultării colective.

Asociația salută inițiativele de analiză și consultare privind organizarea muncii în sistemul judecătoresc, însă subliniază că acestea trebuie să se desfășoare în paralel cu aplicarea imediată a legii în cazurile concrete, nu în locul acesteia.

Asociația Judecătorilor din Moldova:

– își exprimă solidaritatea cu toți judecătorii și angajații sistemului aflați în situații similare;

– solicită respectarea efectivă și imediată a drepturilor legale privind munca în regim redus și protecția maternității;

– reafirmă că drepturile fundamentale nu pot fi relativizate prin invocarea unor dificultăți de sistem.

O justiție credibilă este una care respectă legea nu doar în abstract, ci și în viața reală a celor care o înfăptuiesc”, se arată în comunicat.