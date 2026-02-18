Cod roșu de ninsoare și mesaj Ro-Alert în București și Ilfov: Strat de zăpadă de până la 50 cm, autostrăzi închise și zboruri anulate

Viscolul afectează 12 județe, inclusiv Capitala României, după ce meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de vreme severă privind ninsoarea și vântul puternic. În București și Ilfov, a fost emis Cod roșu de ninsoare, cu strat de zăpadă care poate ajunge la 50 de centimetri, iar autoritățile au emis mesaj Ro-Alert. În țară, au fost închise drumuri și autostrăzi, iar cursurile la mai multe școli au fost suspendate. Și pe aeroporturi, traficul aerian a fost dat peste cap. Departamentul pentru Situații de Urgență condus de Raed Arafat a emis o serie de sfaturi pentru populație, cel mai important fiind ca oamenii să evite pe cât posibil deplasările.

Autorităţile din judeţele Vrancea şi Galaţi au decis că, miercuri, cursurile se vor desfăşura online în toate unităţile de învăţământ, din cauza ninsorilor abundente. Astfel, numărul judeţelor în care şcolile sunt închise a ajuns la trei, după ce Giurgiu a anunţat o decizie similară încă de marţi.

Activităţile didactice urmează a se desfăşura în sistem online, conform deciziilor unităţilor de învăţământ şi inspectoratului şcolar.

O decizie similară a fost luată în judeţul Galaţi, inclusiv pentru şcolile din municipiul Galaţi. În judeţul Giurgiu, o astfel de decizie a fost anunţată încă de marţi.



Trafic feroviar, perturbat pe raza Regionalei București, Magistrala 300

Traficul feroviar este perturbat, miercuri dimineaţă, pe raza Regionalei de Căi Ferate Bucureşti, Magistrala 300, între staţiile Crivina şi Brazi, din cauza copacilor căzuţi pe liniile de contact. Trenurile care nurmau să sosească sau să plece din Gara de Nord au întârzieri de zeci de minute.

Peste 100 de intervenții ale ISU în București și Ilfov

Pompierii au avut, până miercuri dimineaţa, peste o sută de intervenţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, pentru a îndepărta copaci doborâţi de viscol şi elemente de construcţii care s-au desprins. În urma acestor incidente, au fost avariate 40 de autoturisme. Din cauza ninsorii şi a viscolului, traficul aerian este perturbat pe aeroporturile ”Henri Coandă” şi ”Aurel Vlaicu”, fiind anulate şase curse aeriene, iar alte cinci aeronave au fost deviate spre aeroporturi din Varna, Sofia, Cluj-Napoca, Craiova şi Atena.