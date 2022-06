Trei europarlamentari cer ca Ursula von der Leyen să fie demisă: „A creat o problemă politică majoră”

Trei europarlamentari de la vârful grupului Renew Europe au cerut un vot de neîncredere împotriva șefei Comisiei Europeane, Ursula von der Leyen, pe motiv că a aprobat planul de redresare post-Covid al Poloniei în ciuda eșecului țării de a respecta statul de drept, relatează Euronews.

Luni, membrii Renew Europe au declarat că vor întocmi o moțiune după ce Comisia a dat undă verde Poloniei pentru a primi 35,4 de miliarde de euro prin PNRR, deși inițial au blocat planul și au cerut Varșoviei mai multe reforme.

Moțiunea de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen a fost semnată luni de vicepreședintele grupului Renew Europe, Luis Garciano, de europarlamentarul olandez Sophie in’t Veld și de fostul premier belgian Guy Verhofstadt.

Aceștia acuză Polonia că nu a reușit încă să protejeze pe deplin statul de drept prin reformarea regimului său disciplinar pentru judecători, dar în ciuda acestui fapt a primit dreptul de a folosi banii europeni din PNRR.

„Ne vom retrage sprijinul, [dacă Comisia] continuă să refuze să aplice în mod serios regulile de condiționalitate privind statul de drept”, a spus Verhofstadt.

„Comisia este pe deplin conștientă de faptul că măsurile anunțate de autoritățile poloneze sunt pur cosmetice”, a menționat el într-o scrisoare către membrii Renew Europe.

If @vonderleyen continues to refuse to seriously apply RoL conditionality we withdraw our support

Introducing a motion of censure w. @lugaricano @SophieintVeld to submit the moment Commission transfers NextGen funds to Poland before all ECJ rulings have been fully implemented. pic.twitter.com/4QuqL9W6TQ

— Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) June 6, 2022