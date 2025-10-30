Trei studenți moldoveni vor primi burse oferite de Familia Regală a României

Trei studenți din Republica Moldova vor beneficia de burse de studiu oferite de Familia Regală a României. Recepția de decernare a avut loc ieri, 29 octombrie, în Holul de Onoare al Castelului Regal Peleș.

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a conferit distincții regale unor personalități și instituții din România și din Republica Moldova. Totodată, trei studenți din Republica Moldova au primit burse de excelență, transmite Știri.md cu referire la deschide.md.

Astfel, Bursa Regina Maria a fost oferită Ionelei Soloviof, studentă în anul V la Universitatea de Stat din Moldova. Bursa Regele Mihai I a fost acordată lui Mihai Untilă, student în anul VI, de la Universitatea Tehnică a Moldovei. Bursa Regina Ana i-a revenit Irinei Podlesnova, studentă în anul VI, de la aceeași universitate.

Potrivit Universității de Stat din Moldova, candidații sunt selectați în urma unui concurs public, tradiție începută în anul 2015. Pentru a participa la concurs, dosarele trebuie să conțină rezultate academice remarcabile, promovarea valorilor naționale prin implicare socio-culturală și vizibilitate în presă sau online, participare activă în viața universitară (concursuri, conferințe, expoziții etc.), precum și activități de voluntariat.

„A fost o zi pe care o voi purta mult timp în suflet — o zi în care munca, pasiunea și perseverența au fost răsplătite. Cu atât mai specială, în ziua în care s-au împlinit 150 de ani de la nașterea Reginei Maria. Mă simt profund recunoscătoare pentru această recunoaștere și pentru oamenii frumoși care m-au încurajat pe parcurs. Mulțumesc din inimă tuturor!”, a declarat Ionela Soloviof într-un mesaj public.

În cadrul ceremoniei, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, a conferit Ordinul Coroana României, în grad de Cavaler, ambasadorului R. Moldova în România, Victor Chirilă.

„Ieri, 29 octombrie 2025, la Castelul Peleș, cu ocazia aniversării a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, mi-a conferit „Ordinul Coroana României” în grad de Cavaler. Este o distincție care mă onorează enorm. Sunt nespus de recunoscător Majestății Sale Margareta pentru acest gest simbolic foarte prețios”, a scris Victor Chirilă într-un mesaj public.

După ceremonie, persoanele decorate și alți invitați au participat la o recepție oferită de Majestatea Sa în Sala de Concerte a Castelului Peleș.