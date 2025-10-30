Plahotniuc, primul mesaj după revenirea în Moldova: Dosarul meu este unul politic

Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, a transmis primul său mesaj public de la revenirea în Republica Moldova, afirmând că este „determinat să-și demonstreze nevinovăția” și acuzând presiuni politice asupra procurorilor și instanțelor de judecată.

Printr-un mesaj transmis prin intermediul avocaților, Vladimir Plahotniuc afirmă că evenimentele din ultimele săptămâni i-au întrerupt, pentru o vreme, mesajele, dar această pauză se explică prin efortul pe care i-l solicită luarea la cunoștință a materialelor din dosarul său.

„Este vorba de 97 de volume, a câte 300-400 de pagini fiecare, pe care urmează să le parcurg atent într-un termen foarte scurt”, a declarat Plahotniuc.

El a afirmat că asupra procurorilor și altor participanți în proces s-ar exercita „presiuni enorme din partea factorilor politici”, menite să grăbească examinarea dosarului.

„Chiar dacă așa-zisa justiție televizată și alte resurse media ale puterii au dat deja verdicte false și m-au demonizat prin producțiile lor propagandistice, adevăratele decizii de drept trebuie să fie luate în conformitate strictă cu legea și factologia”, a spus fostul lider democrat.

Plahotniuc a mai declarat că va demonstra public că acuzațiile la adresa sa „s-au bazat pe speculații și rivalități politice din trecut”.

„Sunt convins că legea trebuie să îmi asigure eliberarea, după care voi putea să revin în spațiul social și politic al țării”, a conchis Vladimir Plahotniuc.