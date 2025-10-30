Vlad Filat: Programul noului Guvern, o continuare a stagnării economice

Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Vlad Filat, afirmă că programul de acțiune prezentat de candidatul la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, reprezintă „o continuare a stagnării economice și a dependenței financiare a Republicii Moldova”.

Potrivit lui Filat, după analizarea documentului propus de noul guvern, liberal-democrații au concluzionat că acesta este unul declarativ, lipsit de o strategie clară de dezvoltare pentru următorii patru ani.

„Programul a ignorat complet situația demografică, cea mai gravă problemă a Republicii Moldova. Țara pierde anual zeci dintre cei mai activi cetățeni, iar exodul nu este compensat prin nicio măsură care să-i încurajeze pe tineri să rămână acasă sau pe cei din diasporă să revină”, a declarat Filat.

Liderul PLDM a subliniat că între anii 2020 și 2025, populația Republicii Moldova a scăzut cu circa 260.000 de persoane — „cea mai mare catastrofă demografică din istoria modernă a țării”, potrivit statisticilor naționale și internaționale.

„Fără oameni nu există economie, investiții sau stat. Fără un program național pentru redresarea situației demografice, toate celelalte priorități rămân sterile și declarative”, a afirmat politicianul.

De asemenea, Filat a criticat lipsa unei politici economice realiste și a unui plan de dezvoltare durabilă:

„Într-o economie care importă peste 70% din bunurile de consum, noul guvern nu oferă nicio soluție pentru substituirea importurilor cu produse autohtone. Programul se bazează doar pe investiții străine, fără o strategie internă de dezvoltare”, a menționat liderul PLDM.

Acesta a atras atenția și asupra creșterii datoriei externe a Republicii Moldova în ultimii ani, în timp ce economia națională este prognozată să avanseze cu doar 0,1% până în 2024.

„Planul de acțiune propus de noul guvern nu este o strategie de dezvoltare durabilă, ci o spirală a creșterii datoriei publice”, a subliniat Filat.

Referindu-se la dosarul reintegrării țării, liderul PLDM a afirmat că programul guvernului nu conține măsuri concrete în acest sens.

„Integrarea europeană nu poate fi folosită drept acoperire pentru fragmentarea țării. Lipsa unei strategii clare de unificare riscă să transforme conflictul transnistrean într-unul înghețat”, a conchis el.