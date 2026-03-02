Risc de atacuri teroriste în Europa? Traian Băsescu pune degetul pe rana războiului din Orientul Mijlociu: S-ar putea extinde!

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat că există risc de extindere a conflictului în Orientul Mijlociu, dacă se mai lungește mult timp operațiunea.

În cazul Europei și Statelor Unite, riscul nu este al unui atac direct al Iranului, ci „de activarea a unor grupări de astea adormite teroriste, care pot să genereze atacuri teroriste”.

Traian Băsescu, despre surprizele după ofensiva asupra Iranului

„Aș spune că a fost o zi cu destule surprize. Nu din punct de vedere al capacității SUA și a Israelului de a bombarda Iranul, ci din punct de vedere al modului de reacție a Iranului, care a răspândit practic atacurile în tot Orientul Mijlociu. 7 țări au fost lovite de rachetele și dronele iraniene. Asta cred că a fost o surpriză.

Pe de altă parte, dacă ne luăm după declarații, misiunea de a schimba puterea de la Teheran a fost îndeplinită din prima zi. 48 de înalți demnitari iranieni au fost trimiși pe lumea cealaltă, în frunte cu Khamenei. Deci aș spune că unul din obiectivele declarate a fost îndeplinit.

Mai mult, Trump deja a informat că noua conducere interimară îl caută să înceapă negocieri. El e de acord să înceapă negocieri. Nu știu ce ar trebui negociat că aici e o singură soluție – predarea către SUA a cantității de uraniu îmbogățit pe care o au până acum și distrugerea tuturor centrifugelor și echipamentelor cu care lucrau la bomba atomică.

Deci mare lucru nu e de negociat. Această solicitare a SUA a refuzat-o vechea conducere a Iranului, în frunte cu defunctul Khamenei.

Pe de altă parte, e interesantă expectativa în care se află Rusia și China și chiar și Coreea de Nord. Nu putem spune că s-au implicat până acum, vom vedea ce-o fi mai târziu”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a precizat apoi că nu crede în noua conducere interimară a Iranului.

Fostul președinte spune care sunt riscurile în cazul prelungirii conflictului

„Eu nu văd riscuri pentru Europa din punct de vedere al atacului direct de către Iran, riscurile le văd în altă parte. Dar în Europa, ca și în SUA, riscurile sunt de activarea a unor grupări de astea adormite teroriste, care pot să genereze atacuri teroriste și în Europa, și în SUA.

În ce privește riscurile de extindere, eu le văd în Orientul Mijlociu. Dacă vor continua loviturile iraniene în țările din Orientul Mijlociu, există riscul extinderii războiului. Mă uit la pozițiile pe care le are Pakistanul, chiar pentru Afganistan e o mare bucurie să vadă ce se întâmplă la vecinii lor iranieni.

Deci sunt destui care se bucură și gândiți-vă că Afganistanul e o țară de teroriști. Ce bucurie pentru ei să aibă un vecin ca Iranul, care e în război și aruncă cu rachete în toată regiunea. Deci cred că e un risc e extindere. Cu cât se lungește mai mult operațiunea, cu atât riscul de extindere e mai mare.

Nu-mi dau seama ce resurse are Iranul. Sincer să fiu, credeam că după războiul de 12 zile de anul trecut nu prea va mai avea resurse, dar iată că are. Nu-mi dau seama pentru cât timp, dar a demonstrat că are mijloace și mai bune decât cele de anul trecut”, a mai declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.