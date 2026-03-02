Sute de petroliere au aruncat ancora în Golf înainte să treacă prin Strâmtoarea Ormuz

Cel puțin 150 de petroliere, inclusiv nave care transportau țiței și gaz natural lichefiat, au aruncat ancora în apele deschise ale Golfului, dincolo de Strâmtoarea Ormuz, iar alte zeci sunt staționate de cealaltă parte a acestui punct de strangulare maritim, potrivit datelor de transport pe mare publicate duminică, după ce atacurile SUA și Israelului asupra Iranului au aruncat regiunea într-un nou război, transmite Reuters.

Tanker-ele sunt grupate în apele deschise de pe coastele principalilor producători de petrol din Golf, inclusiv Irak și Arabia Saudită, precum și gigantului din domeniul gazului lichefiat Qatar, potrivit estimărilor Reuters bazate pe datele de urmărire a navelor de pe platforma MarineTraffic.

Noile evoluții vine după ce Centrul de securitate maritimă din Oman a transmis duminică că petrolierul Skylight, sub pavilionul Palau, a fost atacat la aproximativ cinci mile marine de Musandam, Oman. Patru persoane au fost rănite, iar întregul echipaj, format din 20 de persoane, a fost evacuat.

Strâmtoarea este cea mai importantă rută de export de petrol din lume, care leagă cei mai mari producători de petrol din Golf, precum Arabia Saudită, Iran, Irak și Emiratele Arabe Unite, de Golful Oman și Marea Arabiei.

Guvernele și rafinăriile asiatice s-au grăbit să-și evalueze stocurile de petrol, precum și rutele alternative de transport și aprovizionare, întrucât conflictul cu Iranul a perturbat transportul maritim în cruciala strâmtoare, prețurile petrolului urmând să crească odată cu reluarea tranzacțiilor luni.

Asia va resimți cel mai puternic impactul oricărei întreruperi a aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu, deoarece achiziționează două treimi din țițeiul său din Golf.

Jumătate din ce cumpără China, cel mai mare importator mondial, și 90% din aprovizionarea Japoniei provine din această regiune.