Trump a cerut Europei să înceteze importurile de petrol rusesc

Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus joi liderilor europeni că Europa trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, care ajută Moscova să-și finanțeze războiul împotriva Ucrainei, a declarat un oficial al Casei Albe.

”Europa trebuie să înceteze să cumpere petrol rusesc care finanțează războiul – deoarece Rusia a încasat 1,1 miliarde de euro din vânzările de combustibil către UE într-un singur an”, a subliniat Trump.

Declarația a fost făcută în cadrul unei convorbiri a țărilor din ”Coaliția celor dispuși”, conduse de președintele francez Emmanuel Macron, pentru a discuta despre garanții de securitate pentru Ucraina. La discuții au participat și președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Trump a avertizat că liderii europeni trebuie să exercite presiuni economice și asupra Chinei, care sprijină eforturile de război ale Rusiei, și a criticat ritmul lent al diplomației europene de a pune capăt conflictului. Oficialul Casei Albe a precizat că președintele american a pus sub semnul întrebării seriozitatea europenilor care continuă să alimenteze economia și războiul Rusiei.

Comisia Europeană a propus eliminarea treptată a importurilor UE de petrol și gaze rusești până în data de 1 ianuarie 2028. Majoritatea statelor europene au încetat importurile de țiței rusesc în 2022 și de produse petroliere în 2023, însă anumite țări, precum Ungaria și Slovacia, continuă achizițiile.

Trump și-a reafirmat poziția de a nu angaja suplimentar SUA în război, insistând ca europenii să preia mai mult din povara apărării, și a avertizat că ar putea impune sancțiuni țărilor care cumpără petrol rusesc, fără a lua măsuri directe împotriva Moscovei.