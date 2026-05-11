Pensionară înșelată cu peste 145.000 de lei. Doi ucraineni, reținuți la Chișinău

Polițiștii din sectorul Botanica, împreună cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au reținut doi cetățeni ucraineni, de 18 și 21 de ani, suspectați că fac parte dintr-un grup criminal specializat în escrocherii telefonice.

Potrivit anchetei, suspecții ar fi prejudiciat o femeie de 81 de ani cu peste 145.000 de lei.

Conform oamenilor legii, victima a fost contactată inițial de un individ care s-a prezentat drept angajat al unei companii de telecomunicații și a reușit să obțină datele personale ale acesteia. Ulterior, în schemă au intervenit alți membri ai grupării, care s-au dat drept polițiști și reprezentanți ai unei instituții financiare. Aceștia au convins femeia că pe conturile sale ar avea loc tranzacții frauduloase.

Sub pretextul „securizării” banilor, victima a fost determinată să retragă suma și să o transmită escrocilor.

Unul dintre suspecți a fost reținut în flagrant, imediat după ce a primit banii de la femeie. La scurt timp, polițiștii l-au reținut și pe cel de-al doilea suspect.

În urma perchezițiilor efectuate în locuințele închiriate de cei doi, oamenii legii au ridicat mijloace bănești și alte probe relevante pentru anchetă.

Ambii suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 15 ani de închisoare.