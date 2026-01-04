Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției” critică cererea Maiei Sandu de extindere a vettingului

„Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției” exprimă îngrijorare privind declarația publică din 30 decembrie 2025 a Președintei Republicii Moldova, referitoare la adoptarea Legii nr. 333 privind sporirea transparenței în administrarea sistemului judecătoresc și consolidarea integrității judecătorilor care examinează cauze de corupție.

„Asociația reafirmă că justiția este o putere separată și independentă, care se autoadministrează prin organele sale constituționale. Cooperarea între autoritățile statului este necesară într-un stat de drept.

În declarația publică din 30 decembrie 2025, prin formularea explicită a solicitărilor adresate Consiliul Superior al Magistraturii privind extinderea mecanismului de vetting și accelerarea procedurilor interne, se creează o aparență de ingerință politică în activitatea puterii judecătorești, incompatibilă cu principiile constituționale și standardele europene.

Durata excesivă a unor procese judiciare reprezintă o problemă reală, care necesită soluții instituționale. Totuși, calificarea publică a acestor situații drept acțiuni intenționate sau motivate de beneficii ilegale, în lipsa unor constatări individuale realizate prin procedurile legale, afectează independența justiției, prezumția de legalitate a actului judecătoresc și încrederea publicului în sistem.

Poziția Asociației privind evaluarea externă extraordinară (vetting) rămâne constantă: integritatea și responsabilizarea sunt obiective legitime, însă extinderea repetată a unui mecanism excepțional, în afara unui cadru clar, previzibil și proporțional, generează un risc sistemic pentru independența justiției și poate produce un efect de presiune asupra judecătorilor care își exercită funcția cu bună-credință.

Asociația subliniază că responsabilizarea judecătorilor poate fi realizată exclusiv prin mecanismele prevăzute de lege, aplicate individual, și nu prin declarații publice sau solicitări cu caracter general adresate autorităților judiciare.

Reforma justiției este esențială pentru funcționarea statului de drept și pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Totuși, eficiența nu poate fi obținută în detrimentul independenței justiției, în conformitate cu standardele Consiliului Europei și ale CEPEJ”, se arată în comunicatul emis de Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției”.

Pe data de 30 decembrie, Președinta Maia Sandu a cerut Parlamentului, Ministerului Justiției, CSM, să inițieze de urgență măsuri privind revizuirea mecanismului de vetting, în vederea lărgirii categoriilor de judecători care să fie supuși vettingului. „Dacă măsurile întreprinse până acum se dovedesc insuficiente, trebuie să accelerăm și asta vom face”, a subliniat șefa statului.