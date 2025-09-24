Trump șochează cu o declarație istorică: „Ucraina poate să-și recapete teritoriile și să câștige războiul. Rusia, un tigru de hârtie”

Donald Trump a publicat un mesaj pe platforma sa Truth Social în care afirmă că Ucraina are șansa de a învinge Rusia și de a-și recâștiga teritoriile, cu condiția ca Uniunea Europeană să ofere sprijin consistent.

„Cu timp, răbdare și sprijin financiar din partea Europei și, în special, a NATO, frontierele inițiale de la care a început acest război reprezintă foarte mult o opțiune”, a scris Trump.

Critici dure la adresa Moscovei

În aceeași postare, fostul președinte american a atacat strategia Kremlinului. Trump a spus că Rusia a purtat acest conflict „fără scop” și a menționat că o adevărată putere militară ar fi reușit să obțină victoria „în mai puțin de o săptămână”. Mai mult, a continuat cu atacuri în rafală la adresa Rusiei, spunând că toate acțiunile de până acum o fac să pară mai degrabă un „tigru pe hârtie”

Trump a precizat că Statele Unite își vor continua angajamentele militare față de Alianța Nord-Atlantică.

Referiri la situația economică din Rusia

Trump a atras atenția asupra dificultăților interne cu care se confruntă populația rusă, inclusiv cozile la benzină și presiunea financiară generată de cheltuielile masive pentru război. În opinia sa, aceste probleme ar putea slăbi decisiv Rusia și ar putea oferi Ucrainei șansa de a recăpăta teritoriile pierdute.

„După ce am înțeles pe deplin situația militară și economică dintre Ucraina și Rusia și după ce am văzut problemele economice pe care le cauzează Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, se află într-o poziție de a lupta și a RECÂȘTIGA întreaga Ucraină în forma sa originală. Cu timp, răbdare și sprijin financiar din partea Europei și, în special, a NATO, granițele originale de la care a început acest război sunt foarte mult o opțiune. De ce nu? Rusia a luptat fără scop timp de trei ani și jumătate într-un război pe care o putere militară reală l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână. Acest lucru nu este o dovadă de excelență a Rusiei. De fapt, îi face să pară „un tigru de hârtie.”

Când oamenii care trăiesc la Moscova și în toate marile orașe, orașele mici și districtelor din întreaga Rusie vor afla ce se întâmplă cu adevărat în acest război, faptul că este aproape imposibil pentru ei să obțină benzină din cauza cozilor lungi care se formează și toate celelalte lucruri care au loc în economia lor de război, unde cea mai mare parte a banilor este cheltuită pentru a lupta cu Ucraina, care are un spirit extraordinar și devine tot mai puternică, Ucraina ar putea să-și recupereze țara în forma sa originală și, cine știe, poate chiar să meargă mai departe decât atât!

Putin și Rusia se află într-o mare problemă economică, iar acum este momentul ca Ucraina să acționeze. În orice caz, le urez bine ambelor țări. Vom continua să furnizăm arme către NATO pentru ca NATO să facă cu ele ceea ce dorește. Mult noroc tuturor!”, a scris Trump pe rețeaua sa socială.

Poziția privind incursiunile rusești în spațiul NATO

Marți, liderul american a avut și o altă declarație de impact, legată de acțiunile Rusiei la granițele Alianței. Trump a spus că statele NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care încalcă spațiul aerian. Afirmația vine după ce, în decurs de mai puțin de două săptămâni, au avut loc trei incidente cu drone și avioane de vânătoare rusești pe teritoriul NATO.