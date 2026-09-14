Turul României 2026, la final: Cine sunt marii câștigători ai competiției

Cea de-a 58-a ediție a Turului României s-a încheiat la București cu victoria la general a ciclistului maghiar Barnabás Vas, de la Team United Shipping. Cristian Răileanu, reprezentant al Naționalei României, a ocupat locul al doilea în clasamentul general.

Ultima etapă a competiției s-a desfășurat pe un circuit urban din București, unde cicliștii au parcurs zece tururi pe lângă mai multe obiective emblematice ale Capitalei României, printre care Palatul Parlamentului, Ateneul Român și Arcul de Triumf.

Victoria de etapă i-a revenit polonezului Radosław Frątczak, de la Wibatech Lubelskie Perła Polski, care s-a impus la sprint în Piața George Enescu. Podiumul zilei a fost completat de András Pakot, de la Team United Shipping, și Christopher Ringkjøp Bruun, de la NCF Region Vest.

Barnabás Vas a reușit însă să-și păstreze tricoul galben și să câștige clasamentul general al Turului României 2026. Pe locul secund s-a clasat Cristian Răileanu, iar poziția a treia i-a revenit lui András Pakot.

Vas a dominat mai multe clasamente ale ediției din acest an. Pe lângă victoria generală, rutierul a câștigat clasamentul pe puncte, clasamentul cățărătorilor și titlul acordat celui mai bun ciclist U23.

„Când am venit la această cursă, obiectivul meu era să câștig poate o etapă, așa că sunt, bineînțeles, foarte fericit că am reușit acum să câștig clasamentul general și, pe deasupra, toate aceste tricouri”, a declarat Barnabás Vas la finalul competiției.

Cristian Răileanu a primit tricoul albastru acordat celui mai bine clasat rutier român, după ce a terminat Turul României pe poziția secundă. România a mai avut un reprezentant în Top 10, Mattew-Denis Piciu, de la MENtoRISE Teem CCN, care a ocupat locul nouă.

Ediția din acest an a avut și o premieră pentru Republica Moldova. Turul României a trecut prin țara noastră, iar prima etapă a competiției s-a încheiat la Ungheni, unde Radosław Frątczak s-a impus la sprint.

Pe parcursul celor cinci zile de concurs, liderul clasamentului general s-a schimbat de mai multe ori. Barnabás Vas a preluat însă controlul spre finalul competiției, după două victorii de etapă, și nu a mai cedat tricoul galben până la sosirea finală de la București.