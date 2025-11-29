Ucraina a prezentat traseul dronelor și rachetelor din această noapte

Ucraina a indicat pe o hartă traseul aproximativ al dronelor și rachetelor din această noapte, inclusiv al dronelor care au traversat ilegal teritoriul Republicii Moldova.

Două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova. Informația a fost confirmată de Poliția de Frontieră. În legătură cu acest incident, spațiul aerian al țării a fost temporar închis.

Se raportează că, după un timp, dronele au părăsit teritoriul Republicii Moldova. În prezent, nu au fost depistate obiecte care să reprezinte o amenințare pentru siguranța cetățenilor.

Amintim că, în noaptea de 28 – 29 noiembrie 2025, spațiul aerian al Republica Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și zece minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru siguranța aeronautică.