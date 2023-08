Ucraina anunță că o a doua navă cargo a părăsit portul Odesa în ciuda blocadei Rusiei

Duminică, 27 august, Ucraina a anunțat că o a doua navă cargo blocată la Odesa a părăsit portul prin coridorul maritim temporar creat de Kiev după ce Moscova a blocat acordul care permitea exportul cerealelor ucrainene prin Marea Neagră, relatează Reuters și Agerpres.

”Nava PRIMUS sub pavilion liberian şi aparţinând unui operator din Singapore a părăsit portul Odesa şi foloseşte coridorul temporar stabilit pentru navele civile”, a declarat vicepremierul Ucrainei, Oleksandr Kubrakov pe pagina sa de twitter, precizând că nava transportă produse din oţel destinate ţărilor africane.

