Ucraina are sprijinul a 10 țări pentru a se alătura NATO. Podoleak: În mare parte sunt țări care își amintesc de ghearele otrăvitoare ale imperiului rus

Mihailo Podoleak, un consilier al șefului biroului președintelui Zelenski, a scris pe pagina sa de Twitter că cei care susțin cererea sunt „în mare parte țări care își amintesc [de] ghearele otrăvitoare ale imperiului rus”, transmite Hotnews.

„În 48 de ore de la semnarea cererii lui Zelenski de a se alătura NATO, 10 țări din bloc sprijină adeziunea Ucrainei la Aliață – în mare parte țări care își amintesc de ghearele otrăvitoare ale imperiului rus. Suntem recunoscători pentru leadership și responsabilitate. Istoria se face astăzi, a scris Podoleak pe Twitter.

Within 48 hours of @ZelenskyyUa signing application to join NATO, 10 bloc countries supported Ukraine’s membership in the Alliance – mostly countries that remember poisonous claws of ru-empire. We are grateful for the leadership and responsibility. History is being made today.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 2, 2022