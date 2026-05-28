Infertilitatea, o problemă în R. Moldova: Unul din șase cupluri nu poate avea copii

Specialiștii avertizează că R. Moldova se confruntă cu o criză demografică tot mai accentuată. Potrivit medicilor, cel puțin un cuplu din șase este afectat de infertilitate, iar în jumătate dintre cazuri problema este legată de factorul masculin.

Datele prezentate de doctorul habilitat în științe medicale Veaceslav Moșin arată că numărul nașterilor din R. Moldova a scăzut dramatic în ultimele decenii. Dacă la începutul anilor ’90 se nășteau anual aproximativ 50.000 de copii, în 2025 au fost înregistrate doar circa 22.000 de nașteri.

„Rata de fertilitate este sub minimumul de recuperare, pentru că este 1.6. În Europa deficitul este compensat prin imigrație, însă în R. Moldova avem exodul persoanelor tinere și ne confruntăm cu un dezechilibru demografic”, a declarat Veaceslav Moșin.

Potrivit specialistului, studiile arată că rata infertilității în Moldova ar putea ajunge chiar la 20–25%.

Medicul atrage atenția că infertilitatea este influențată tot mai mult de amânarea maternității. În prezent, peste jumătate dintre pacientele care apelează la fertilizare in vitro au peste 40 de ani.

„La început, cariera, studiile și apoi dorința de a avea un copil, iar când se adresează, deja este foarte greu de obținut o sarcină”, a explicat specialistul.

Dacă anterior infertilitatea era diagnosticată după doi ani fără obținerea unei sarcini, acum termenul a fost redus la un an, iar pentru femeile de peste 35 de ani – la doar șase luni de relații sexuale neprotejate.

Veaceslav Moșin spune că motivele infertilității sunt tot mai complexe și includ atât factori feminini, cât și masculini, dar și influențe externe precum poluarea, alimentația nesănătoasă, obezitatea, consumul de alcool și fumatul.

„Noi suntem inundați de factori nocivi – poluarea aerului, apei, mâncarea cu diferite toxine. Toate acestea influențează sănătatea reproductivă”, a afirmat medicul.

Potrivit acestuia, în ultimii ani se observă o degradare accentuată a sănătății reproductive masculine.

„Practic, noi nu vedem spermograme normale. Rar întâlnim bărbați care vin cu o spermogramă bună”, a subliniat specialistul.

Medicul avertizează că, după vârsta de 40 de ani, riscul de malformații la copii crește considerabil, iar rata de succes a fertilizării in vitro scade la doar 15–20%.