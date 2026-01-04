Ucraina și aliații săi europeni au convenit la Kiev să continue negocierile de pace

Aliații europeni ai Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă la Kiev pentru a examina detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, înaintea unui summit, care va avea loc săptămâna viitoare în Franța, al „Coaliției Voinței”, formată din țările care susțin Ucraina, relatează AFP.

Consilieri de securitate din cincisprezece țări, printre care Franța, Germania și Canada, precum și reprezentanți ai UE și NATO, s-au reunit în capitala Ucrainei pentru această primă întâlnire a anului.

Trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, a participat de la distanță, a confirmat un oficial ucrainean pentru AFP. Această zi a diplomației a fost umbrită de intervenția militară surpriză a SUA în Venezuela.

„Prima parte a întâlnirii s-a concentrat pe documentele-cadru, în special garanțiile de securitate și abordările planului de pace, precum și pe succesiunea următorilor pași comuni”, a precizat sâmbătă, pe Telegram, după prima sesiune, negociatorul-șef al Ucrainei, Rustem Umerov.

Eforturile diplomatice s-au intensificat din noiembrie pentru a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial, conduse de președintele american Donald Trump, a cărui administrație a negociat separat cu Rusia și Ucraina.

În discursul său de Anul Nou pentru 2026, președintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat că un acord este „gata în proporție de 90%”, avertizând în același timp că restul de 10% va determina „soarta păcii”, viitorul teritoriilor ocupate de Rusia rămânând o problemă cheie.

„Rușii sunt cei care insistă” asupra „ultimatumurilor inacceptabile”, a declarat sâmbătă ministrul adjunct de externe ucrainean, Serhii Kîslîția, într-o conferință de presă la care a participat AFP, în urma primei sesiuni a zilei.

La rândul său, Rusia a anunțat la sfârșitul lunii decembrie intenția de a-și „întări poziția” după ce a acuzat Kievul de un atac cu drone împotriva unei reședințe a președintelui Vladimir Putin. Ucraina a negat acuzațiile.

Trupele rusești ocupă aproximativ 19,4% din teritoriul Ucrainei, din care 0,94% a fost cucerit în cursul anului 2025, conform datelor de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care colaborează cu Proiectul Amenințărilor Critice (CTP), două think tank-uri americane specializate în studiul conflictelor.

Primele zile ale anului 2026 au fost marcate de bombardamente ucrainene și rusești.

Rusia a acuzat Kievul de un atac despre care a spus că a ucis 28 de civili în noaptea de Anul Nou în partea regiunii Herson din Ucraina controlată de armata rusă.

Vineri, un copil de trei ani și o tânără au fost uciși într-un atac aerian rusesc asupra centrului orașului Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, potrivit autorităților locale, care au indicat că mai multe persoane ar putea fi încă prinse sub dărâmături.

Autoritățile ucrainene au ordonat evacuarea a peste 3.000 de copii și a părinților acestora din aproximativ 40 de orașe și sate din regiunile Zaporijie (sud) și Dnipropetrovsk (centrul-est) în aceeași zi, un semn al avansului trupelor rusești în aceste zone.

Două persoane au murit, de asemenea, în atacuri aeriene rusești în orașul Herson, care rămâne sub controlul Kievului, potrivit guvernatorului regional ucrainean, Oleksandr Prokudin.

Vladimir Putin a declarat în repetate rânduri în ultimele săptămâni că Rusia își va atinge obiectivele în Ucraina „prin mijloace militare” dacă negocierile eșuează și a lăudat recentele câștiguri ale armatei sale pe linia frontului.

Între timp, omologul său ucrainean a început o remaniere majoră a echipelor sale, anunțând vineri numirea unui nou șef de cabinet și a unui nou ministru al Apărării, apoi sâmbătă pe cea a unui nou ministru al Energiei, precum și o remaniere majoră a autorităților regionale.