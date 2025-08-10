Ucraina și UE au transmis administrației Trump propriul plan cu propuneri pentru acordul de pace. Documentul i-a fost înmânat vicepreședintelui american JD Vance

Oficialii europeni au prezentat, sâmbătă, Statelor Unite propriile propuneri de pace pentru Ucraina, înainte de întâlnirea din Alaska, din 15 august, între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin privind încheierea războiului.

Liderii UE subliniază că viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără participarea acesteia și resping orice cedare de teritorii în condițiile unui conflict activ. În timp ce Putin pare dispus să accepte un armistițiu în schimbul unor concesii teritoriale, liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează asupra riscurilor unui acord fără garanții solide și cu excluderea Ucrainei din procesul decizional, transmite Reuters.

The Wall Street Journal a relatat că oficialii europeni au prezentat o contra-propunere, care include cerința ca armistițiul să fie instituit înaintea unor măsuri și ca orice schimb teritorial să fie reciproc, susținut de garanții ferme de securitate.

Planul a fost prezentat vicepreședintelui SUA, J.D. Vance, secretarului de stat Marco Rubio, precum și emisarilor speciali ai lui Trump – Keith Kellogg și Steve Witkoff. Vance a participat personal, iar ceilalți prin videoconferință. Consilierii liderilor europeni au transmis documentul părții americane pentru a stabili „liniile roșii” clare în viitoarele negocieri cu Rusia, a precizat una dintre surse.

Zelenski a spus că întâlnirea a fost constructivă. „Toate argumentele noastre au fost ascultate”, a afirmat el în mesajul său de seară adresat ucrainenilor.

„Drumul către pace pentru Ucraina trebuie stabilit împreună și doar împreună cu Ucraina, acesta este un principiu-cheie”, a declarat el.

Anterior, acesta a respins orice concesii teritoriale, afirmând că „ucrainenii nu-și vor da pământul ocupanților”.

Președintele francez Emmanuel Macron a spus, de asemenea, că Ucraina trebuie să aibă un rol în orice negocieri.

„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni, care luptă pentru libertatea și securitatea lor de mai bine de trei ani”, a scris el pe X, după ce a avut convorbiri cu Zelenski, cancelarului german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer.

Trump a anunțat vineri că se va întâlni cu Putin în Alaska, pe 15 august, afirmând că părțile implicate, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski, sunt aproape de un acord care ar putea rezolva conflictul care durează de peste trei ani și jumătate.

Detaliile posibilelor înțelegeri nu au fost încă făcute publice, însă Trump a spus că acestea ar putea implica „un schimb de teritorii în beneficiul ambelor părți”. Acest lucru ar putea presupune cedarea unor părți semnificative din teritoriul Ucrainei — un rezultat pe care Kievul și aliații săi europeni îl consideră că ar încuraja doar agresiunea Rusiei.

Moscova a revendicat anterior patru regiuni ucrainene — Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson — precum și peninsula Crimeea de la Marea Neagră, anexată în 2014.

Forțele ruse nu controlează în totalitate toate teritoriile din cele patru regiuni, iar Rusia a cerut ca Ucraina să-și retragă trupele din părțile acestor regiuni pe care încă le controlează.