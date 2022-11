Ucrainenii au ridicat steagul Ucrainei în orașul Herson

Câteva fotografii au fost distribuite pe rețelele de socializare unde arată că steagul Ucrainei a fost din nou ridicat în centrul orașului Herson, capitala regiunii cu același nume din sudul Ucrainei.

Se pare că steagul a fost ridicat de locuitorii ucraineni ai orașului, nu de către forțele armate ucrainene, deși informații neconfirmate circulate pe unele canale de Telegram din Rusia afirmă că forțe speciale ale Kievului au ajuns deja în oraș, transmite Hotnews.

Locals raised the Ukrainian flag in front of the administrative building in Kherson city, waiting for the arrival of the Ukrainian Army.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/lxsDuCKg4T

