Zelenski: Deciziile luate fără Ucraina sunt imposibil de pus în practică

Orice decizie care nu include Ucraina este o decizie împotriva păcii, a declarat sâmbătă președintele ucrainean Vladimir Zelenski, în contextul anunțării datei și locului întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin. Zelenski a adăugat că „ucrainenii nu vor dărui pământul lor ocupantului”.

Potrivit liderului de la Kiev, Rusia a început acest război și îl prelungește, ignorând toate termenele-limită, „aceasta este problema”. El a subliniat că deciziile luate fără Ucraina sunt imposibil de pus în practică.

Zelenski a mai spus că Ucraina este pregătită pentru soluții reale, care pot aduce pace, însă orice decizie luată fără participarea sa este, de fapt, o decizie împotriva păcii.

„Suntem pregătiți să lucrăm împreună cu președintele Trump și cu toți partenerii pentru o pace reală și, mai ales, durabilă – o pace care să nu se destrame la voința Moscovei”, a adăugat președintele ucrainean.

Președinții Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnească vineri, 15 august, în Alaska. Într-o declarație susținută la Casa Albă, Trump a confirmat că întrevederea va avea loc în curând. La scurt timp după aceea, el a anunțat pe rețelele sociale că întâlnirea va avea loc în Alaska, pe 15 august. Informațiile privind data și locul întâlnirii au fost confirmate și de oficialii ruși.

Potrivit surselor BBC, administrația de la Casa Albă încearcă să convingă aliații europeni să accepte un acord de pace care ar presupune ca Ucraina să cedeze vaste teritorii. Rusia ar urma să preia regiunea Donbas din estul Ucrainei și peninsula Crimeea, în timp ce și-ar retrage forțele din alte zone aflate sub controlul său. Deși Casa Albă nu a confirmat oficial aceste informații, Trump a declarat anterior că un eventual acord ar putea include „un anumit schimb de teritorii”.