Uniunea Europeană trimite 50 de observatori la granița dintre Armenia și Azerbaidjan, așa cum s-a convenit în cadrul discuțiilor cvadripartite de la Praga din 6 octombrie. Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni închise a Comitetului politic și de securitate al Comisiei Europene la nivel de ambasadori. Cu toate acestea, componența misiunii nu a fost încă stabilită. Cu o zi înainte, Înaltul Comisar european pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, l-a sunat pe ministrul azer de externe Ceyhun Bayramov pentru a discuta un plan de pregătire a misiunii.

Ar trebui reamintit faptul că, în conformitate cu acordul de la Praga, misiunea de observare a UE nu va fi amplasată la granița în sine, ci pe teritoriul aflat sub jurisdicție armeană. Azerbaidjanul a fost de acord să coopereze cu misiunea doar în chestiuni de interes național și de securitate. Astfel, din textul acordului reiese clar că observatorii sunt detașați la cererea părții armene. Potrivit comunității diplomatice, luarea unei decizii privind misiunea de observare este o realizare serioasă pentru Bruxelles.

Cu toate acestea, Moscova s-a opus în mod deschis misiunii, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, acuzând UE că „introduce o barieră” în procesul de reglementare dintre Azerbaidjan și Armenia.

„Din câte am înțeles, UE nu a luat încă o decizie oficială cu privire la această misiune. Considerăm că aceasta este o încercare și o altă încercare de a se strecura prin orice mijloace în soluționarea relațiilor dintre Armenia și Azerbaidjan. Pentru a stoarce eforturile de mediere ale Rusiei”, a declarat Zakharova cu o zi înainte.

În plus, Zakharova a pus sub semnul întrebării potențialul de mediere al Uniunii Europene pe baza „realității tragice ucrainene”. Potrivit acesteia, medierea Berlinului și a Parisului timp de opt ani nu a reușit să împiedice escaladarea situației din jurul Ucrainei într-o fază fierbinte. Poate că Zakharova a vrut să spună că Rusia are toate oportunitățile de a suprima eforturile de mediere ale UE cu forța militară!…!!

„Știm din istorie că misiunile UE nu au dus la o soluționare reală. Dacă știți vreun exemplu de succes în ultima vreme, dați-ne câteva… Aș spune chiar că nu numai că nu au reușit să medieze pentru alții, dar au eșuat în a-și apăra propriile interese, pe ei înșiși ca asociație și statele membre. Plecăm de la premisa că singura cheie pentru reconcilierea dintre Erevan și Baku și pentru stabilirea unei păci durabile și a unei stabilități pe termen lung în regiune este implementarea deplină a declarațiilor trilaterale ale liderilor Rusiei, Armeniei și Azerbaidjanului. Menținem contacte regulate pe această temă cu omologii noștri din Armenia și Azerbaidjan și sperăm să profităm de evenimentul care va avea loc în cadrul Consiliului ministerial al CSI de la Astana”, a declarat reprezentantul Ministerului rus de Externe.

Moscova se abține în continuare să atace în mod deschis Erevanul, care a inițiat desfășurarea unui grup de monitorizare. Cu toate acestea, cuvintele Zakharovei pot avea un subtext de furie împotriva Erevanului. În opinia sa, Armenia este cea care dorește să înlăture Rusia din regiune și să consolideze în schimb poziția Occidentului. Unul dintre „șoimii” ruși, fostul membru al Consiliului Federației Franz Klintsevici, a avertizat deschis într-un interviu acordat news.am că respingerea de către Armenia a Rusiei și orientarea sa către Occident „se va transforma într-o tragedie” pentru Erevan.

Klintsevici a remarcat cu un regret vizibil că, în prezent, conducerea armeană „privește mai mult spre Statele Unite” decât spre Rusia.

„Armenia este folosită în aceste negocieri pentru a se opune Rusiei. Apoi, Erevan va încerca să restabilească relațiile cu Moscova, dar va fi extrem de dificil să facă acest lucru, pentru că vor fi semnate și anunțate multe lucruri. Armenia nu va putea sta pe patru scaune, așa că este necesar să decidă, iar Erevan a decis deja. Toate aceste călătorii sunt opera elitelor armene și sunt contraproductive. Scopul final al SUA este de a îndepărta baza militară rusă din Gyumri, precum și de a opri toate contactele dintre Armenia și Rusia. Armenia este presată astăzi din toate părțile. Singurul lucru care astăzi păstrează suveranitatea Armeniei și îi permite să fie un stat independent este Federația Rusă, prezența forțelor și mijloacelor rusești. Se face o mare greșeală din partea Armeniei, care va duce la mari probleme și tragedii grave în Armenia din cauza a ceea ce încearcă să joace Erevan. Von, Ianukovici a făcut un joc. A trădat Rusia, având mult sprijin și bani din partea Rusiei. Apoi l-am salvat. Cred că același lucru va fi valabil și pentru Armenia în viitorul apropiat”, a declarat fostul senator.

Potrivit lui Klintsevici, principalul obiectiv al SUA este retragerea trupelor rusești de menținere a păcii din Karabah. Gărzile de frontieră rusești, urmate de baza din Gyumri, vor trebui să îi urmeze la ieșirea din Armenia. Potrivit fostului senator, acest lucru va duce la pierderea suveranității Armeniei, iar Rusia nu va putea să rectifice situația. Pentru că pentru a corecta situația va fi nevoie de „putere dură”.

Avertismentele vecinului de la nord nu stânjenesc Armenia, Erevanul fiind destul de mulțumit de acordul privind trimiterea unei misiuni a Uniunii Europene la graniță. Dar care va fi soarta acestei misiuni? Poate preveni noi confruntări la frontieră, așa cum crede Armenia?

Uniunea Europeană are experiența unei misiuni civile de observare în regiunile de conflict din Caucazul de Sud. O astfel de misiune a fost desfășurată de-a lungul granițelor administrative ale regiunilor separatiste Osetia de Sud și Abhazia după ce s-a ajuns la un acord de încetare a focului în timpul războiului din 2008 dintre Rusia și Georgia. Cu toate acestea, separatiștii nu au permis accesul observatorilor pe teritoriile acestor regiuni. Această misiune europeană are aproximativ 200 de observatori din diferite state membre ale UE și funcționează cu un buget anual de aproximativ 18 milioane de euro. Are sediul central la Tbilisi și birouri în Gori, Mtskheta și Zugdidi.

Misiunea și-a început activitățile de monitorizare la 1 octombrie 2008 și, de atunci, a patrulat atât ziua, cât și noaptea, în special în zonele adiacente frontierelor administrative cu regiunile separatiste susținute de Rusia, Abhazia și Osetia de Sud. Sarcina sa este de a se asigura că nu se reiau ostilitățile, de a facilita reluarea unei vieți sigure și normale pentru comunitățile locale care trăiesc în zonele adiacente Abhaziei și Osetiei de Sud și de a consolida încrederea între părțile implicate în conflict.

Anterior, UE a trimis o misiune de monitorizare în fosta Iugoslavie. Misiunea a început să funcționeze în iulie 1991 sub numele ECMM (European Community Monitoring Mission), a fost finanțată de Comisia Europeană și a fost formată din 75 de specialiști în domeniu. Misiunea a avut sediul la Zagreb, iar zona sa desemnată a inclus Bosnia și Herțegovina, Croația, Serbia, Muntenegru, Albania și Republica Macedonia. Acesta și-a încheiat activitatea la 31 decembrie 2007.

Ar trebui remarcat faptul că mandatul misiunii de observare a UE în Georgia a fost inițial de 12 luni, dar a fost prelungit periodic ulterior. În conformitate cu Acordul de la Praga, mandatul misiunii trimise în Armenia este de numai 2 luni, dar poate fi prelungit cu încă 2 luni la expirarea termenului.

După cum relatează serviciul armean al Radio Europa Liberă, citând diplomați europeni, nu este o excepție ca observatorii UE să fie trimiși în Armenia din Georgia. În cazul Erevanului, observatorii vor avea, de asemenea, sarcina de a pregăti rapoarte pentru a facilita activitatea comisiilor de delimitare și demarcare a frontierei dintre Armenia și Azerbaidjan.

