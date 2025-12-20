Investițiile în mașini și construcții au impulsionat economia în 2025

Activitatea investițională a continuat să aibă o contribuție importantă la evoluția economică a Republicii Moldova în anul 2025, menținându-se pe un trend ascendent și confirmând consolidarea procesului de relansare economică.

Potrivit unui comunicat de presă, în trimestrul III al anului 2025, formarea brută de capital fix a înregistrat o creștere de aproape 18%. Această evoluție a avut o contribuție de 3,7 puncte procentuale la avansul de 5,2% al Produsului Intern Brut.

Cele mai pronunțate creșteri au fost înregistrate în sectorul investițiilor în mașini și utilaje, care au crescut cu 26%. Potrivit autorităților, această dinamică reflectă rolul esențial al investițiilor în extinderea capacităților de producție, modernizarea tehnologică și sporirea productivității muncii.

Totodată, investițiile în clădiri și construcții speciale au consemnat o creștere de 13%. Evoluția a fost susținută, în special, de majorarea investițiilor în clădiri rezidențiale, care au crescut cu 23,5%, dar și de relansarea investițiilor în construcții inginerești. Acestea din urmă au înregistrat o creștere de aproximativ 28%, după mai multe trimestre de contracție.

Per ansamblu, autoritățile subliniază că dinamica robustă a investițiilor confirmă intrarea economiei Republicii Moldova pe o traiectorie de relansare. Această evoluție este considerată favorabilă pentru creșterea economică pe termen mediu, modernizarea structurală a economiei și consolidarea potențialului de dezvoltare al țării